07:40 Uhr

Kostenlose Schnelltests für die VG Gundelfingen

In Gundelfingen werden jetzt an mehreren Wochentagen kostenlose Schnelltests durchgeführt. Binnen 15 Minuten erfahren die Getesteten das Ergebnis.

Ob sie mit dem Coronavirus infiziert sind, können Bürger der Verwaltungsgemeinschaft Gundelfingen ab sofort bei einem Abstrich in nur 15 Minuten erfahren.

In Gundelfingen können die Bürger der Verwaltungsgemeinschaft ab sofort kostenlose Coronavirus-Tests durchführen. Dazu wurde zwischen dem zuständigen Landratsamt Dillingen, der Stadt Gundelfingen, der Stadtapotheke Gundelfingen, dem Haus der Senioren sowie DLRG und ASB eine Kooperation vereinbart.

Schnelltest: Wie ein Termin zum Abstrich vereinbart werden kann

Bürgermeisterin Miriam Gruß freut sich sehr, dass es gelungen ist, die Testung in der Gärtnerstadt schnell zur Verfügung stellen zu können. Montag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 13 Uhr und freitags zusätzlich von 16 bis 20 Uhr steht das Team des Arbeiter-Samariter-Bundes / DLRG für die Testwilligen in der Spitalkirche bereit. Etwa 15 Minuten Wartezeit dauert es bis zum Testergebnis. Außerhalb dieser Zeiten können Tests in der Stadtapotheke in der Professor-Bamann-Straße gemacht werden. Es wird um eine telefonische Anmeldung vorab unter der Telefonnummer 09073/7817 gebeten. Davon unberührt bleiben nach wie vor die Testmöglichkeiten der Besucher des Haus der Senioren am Mittwoch und Samstag bestehen. Auch hier ist eine Anmeldung notwendig.

Apotheker Johannes Riesinger bietet ebenfalls Termine an

Um den Schutz der Bevölkerung vor einer Coronavirus-Infektion und ihre strikte Eindämmung zu gewährleisten, sind weitreichende Testungen unverzichtbar, teilte das Bayerische Gesundheitsministerium mit. Bürgermeisterin Gruß bedankt sich ausdrücklich bei Apotheker Johannes Riesinger von der Stadtapotheke, der spontan die Koordination übernahm. Er sagte: „In diesen Krisenzeiten müssen wir alle zusammenhalten. Deshalb haben wir uns bereit erklärt, zu helfen.“ Ebenso begrüßte sie die deutliche Ausweitung des Engagements von ASB und DLRG, für welches sie sich ebenfalls bedankt.

Durchgeführt werden Antigen-Schnelltests. Diese haben ihren Namen, weil das Ergebnis schnell vorliegt. Sie können nur durch geschultes Personal durchgeführt werden - dafür wird ähnlich wie beim PCR-Test ein Nasen- oder Rachenabstrich gemacht. Die Auswertung erfolgt im Gegensatz zu den PCR-Test aber direkt vor Ort. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen