15:15 Uhr

"Kostenloses" Handy aus dem Landkreis Dillingen landet in England

Ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Dillingen wollte ein Handy verkaufen. Bloß zahlte der Käufer bis heute nicht.

Der junge Mann aus dem westlichen Landkreis inserierte am 22. Februar in einem Kleinanzeigenportal ein Smartphone im Wert von 450 Euro. Er versendete es an einen angeblichen Käufer an eine Adresse nach England.

Der Verkäufer erstattete bei der Dillinger Polizei Anzeige

Dieser spiegelte nach Angaben der Polizei vor, den Kaufpreis nach Erhalt der Sendungsnummer an den 19-Jährigen zu überweisen. Nachdem die Zahlung ausblieb, erstattete der 19-Jährige Anzeige. (pol)

