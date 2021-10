82-Jähriger tot im Wald bei Lauingen gefunden

Ein Mann ist am Donnerstag für Holzarbeiten in einen Wald bei Lauingen gegangen und nicht mehr zurückgekehrt. Die Polizei geht von einem natürlichen Tod aus.

Ein 82-Jähriger ist tot in einem Waldstück bei Lauingen (Landkreis Dillingen) gefunden worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll der Mann für Holzarbeiten in den Wald gegangen sein, von denen er nicht mehr zurückkam.

Am Donnerstagabend wurde er als vermisst gemeldet. Die Polizei suchte mehrere Stunden nach dem Vermissten und fand ihn schließlich tot in dem Waldstück. Zunächst war die Todesursache noch unklar. Die Polizei geht jedoch von einem natürlichen Tod aus. (dpa)