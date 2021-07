Die Jugendhilfe im Kreis Dillingen wird teurer, doch warum?

Plus Im Corona-Jahr stiegen die Meldungen über misshandelte Kinder bis drei Jahre im Landkreis Dillingen um das Dreifache an. Parallel dazu wird das Gundelfinger Kinderheim immer öfter um die Aufnahme von Kleinstkindern gebeten.

Das Jugendamt hat eine sogenannte Wächterfunktion. Jeder Meldung einer möglichen Kindeswohlgefährdung, die dort eingeht, wird nachgegangen. Jedes Mal werden bei der Einschätzung der Situation die betroffenen Kinder/Jugendlichen und ihre Eltern miteinbezogen. Wie Tino Cours, Leiter des Dillinger Jugendamtes, sagte, sind 2020 insgesamt 165 Meldungen von Kindeswohlgefährdungen eingegangen. Das ist eine hohe Zahl, allerdings ist sie nicht deutlich höher als in den Vorjahren: 2018 waren es 169 Fälle, 2019 waren es 147.