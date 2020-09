10:14 Uhr

Kreis Dillingen: Ein Schuljahr mit besonderen Herausforderungen

In Bayern gilt ab dem Schulanfang eine zweiwöchige Maskenpflicht im Unterricht für Schüler und Lehrkräfte ab Jahrgangsstufe fünf. Grundschüler können die Maske an ihrem Platz abnehmen.

So sieht die Situation an den Grund- und Mittelschulen im Landkreis Dillingen heuer aus.

Für das neue Schuljahr sind die pädagogischen und organisatorischen Planungen an den Grund- und Mittelschulen abgeschlossen, heißt es beim Staatlichen Schulamt in Dillingen. „Alle Klassen sind mit examinierten Lehrkräften versorgt, sowohl der Pflichtunterricht als auch schwerpunktmäßig angebotener Förderunterricht und Wahlunterricht können ab Dienstag an allen Schulen beginnen“, sagt Schulamtsdirektor Wilhelm Martin.

Jedoch gelte es insbesondere zu Beginn des Schuljahres, mit den Herausforderungen der Corona-Pandemie zurechtzukommen, um eine größere Verbreitung des Virus zu verhindern. Um dies zu gewährleisten, haben Vertreter von Lehrern, Eltern und Schülern in der letzten Ferienwoche über den Start des neuen Schuljahres in Corona-Zeiten beraten.

Wer muss wann in der Schule eine Maske tragen?

Ein zentrales Thema dabei war die Frage einer Maskenpflicht im Unterricht. In Bayern gilt eine zweiwöchige Maskenpflicht im Unterricht für Schüler und Lehrkräfte ab Jahrgangsstufe fünf. Grundschüler dagegen müssen den Mund-Nasen-Schutz weiterhin nur auf dem Schulhof, auf der Toilette und auf dem Weg von oder zu ihrem Platz tragen – und können ihn im Unterricht abnehmen. Eine Maskenpflicht ist nur für den Fall geplant, dass das Infektionsgeschehen stark steigen sollte.

Der bayerische Stufen-Plan für Schulen sieht laut Kultusministerium weiter vor, dass es bis zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 einen Regelunterricht geben wird. Ab 35 werde laut Kultusminister Michael Piazolo wieder eine Maskenpflicht im Unterricht greifen, „außer in der Grundschule“. Und erst ab dem Grenzwert von 50 werde es wieder „eine Schule im Wechsel geben mit entsprechendem Mindestabstand und dann auch Maske für alle“. Grundsätzlich gilt weiterhin, dass möglichst feste Gruppen unterrichtet werden sollen und intensiv gelüftet werden soll. Ein gestaffelter Unterricht und gestaffelte Pausenzeiten könnten dazu beitragen, Begegnungen von Schülern verschiedener Klassen zu vermeiden.

Die Lehrer im Landkreis Dillingen konnten sich kostenlos testen lassen

Um die gesundheitliche Sicherheit in den Schulen zum Start zu erhöhen, hat das Dillinger Gesundheitsamt in Zusammenarbeit mit dem Schulamt und den Schulleitungen freiwillige Reihentestungen für Lehrkräfte im Testzentrum Dillingen und bei niedergelassenen Hausärzten organisiert. Besonderer Anstrengungen bedarf es laut Pressemitteilung, um nach der Erhebung des aktuellen Leistungsstandes der Schüler und der raschen Behebung von Defiziten aus dem letzten Schuljahr Anschluss an die Anforderungen der neuen Jahrgangsstufe herzustellen.

Zur personellen und pädagogischen Verstärkung werden zum beginnenden Schuljahr 44 junge Lehrkräfte im Referendariat oder als „fertig gebildete“ Lehrkräfte mit beiden Staatsexamen an den Grund- und Mittelschulen im Landkreis Dillingen eingestellt bzw. durch Versetzung ihren pädagogischen Dienst beginnen. Für den Fall einer pandemiebedingten unterrichtlichen Sondersituation werden sogenannte Team-Lehrkräfte zusätzlich eingesetzt. Diese übernehmen die Aufgaben einer Stammlehrkraft, die etwa weil sie ein Risikopatient ist nicht selbst unterrichten kann. Für den Einsatz bei sonstigem Ersatzbedarf durch Fortbildungen, Schwangerschaften und Erkrankungen stehen in Form einer mobilen Reserve weitere 25 Lehrkräfte zur Verfügung.

So werden die Lehrer im Landkreis Dillingen unterstützt

Die Lehrer im Landkreis werden laut Martin durch ein ständig erweitertes und bedarfsgerechtes Fortbildungsangebot des Staatlichen Schulamtes unterstützt, um die vielfältigen fachlichen und pädagogischen Neuakzentuierungen in ihren täglichen Unterricht einzubauen und damit Schülern ein passgenaues und effektives Lernen zu ermöglichen. Schulrätin Beate Bschorr-Staimer sagt: „Ein Fokus des Fortbildungsangebotes liegt auf der aktuell pandemiebedingten Herausforderung durch Distanzunterricht im Bereich der Digitalisierung und der Förderung der digitalen Medienkompetenz der Lehrkräfte, auf der Basis der erarbeiteten schulinternen Medienkonzepte. Schulinterne, regionale oder über die Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen angebotenen Schulungen bilden in diversen Themenfeldern weiter. Speziell geschulte Lehrkräfte im Landkreis fungieren als „informations- und medien-pädagogische Berater digitale Bildung“ und unterstützen dabei direkt und unmittelbar die Kollegen. Damit qualifiziert können die Lehrkräfte mit Unterstützung von digitalen Leihgeräten für Schüler (finanziert durch Fördermittel) bei Bedarf notwendigen wirksamen Distanzunterricht umsetzen. In enger Verbindung dazu steht die zentrale Bildungskompetenz: Förderung der Lesekompetenz in allen Jahrgangsstufen.

In den „gebundenen“ Ganztagsklassen der Grund- und Mittelschulen Dillingen, Gundelfingen, Höchstädt, Lauingen und Wertingen wird der Pflichtunterricht auf Vormittag und Nachmittag verteilt; über den ganzen Tag hinweg wechseln Unterrichtsstunden mit Übungs- und Studienzeiten sowie sportlichen, musischen und künstlerisch orientierten Fördermaßnahmen. Zusätzliche unterrichtliche Angebote wie Hausaufgabenhilfen, Projekte zur Freizeitgestaltung, Berufsorientierung ergänzen die Lernzeiten. Die Grundschulen Dillingen, Gundelfingen, Syrgenstein-Bachhagel, Wittislingen, Bissingen, Lauingen sowie Haunsheim bieten den „Offenen Ganztag“ an. Bewährte „offene“ Ganztagesangebote an den Mittelschulen unterstützen den Bildungsauftrag in Wittislingen, Wertingen und Höchstädt; ergänzend abgerundet werden die Betreuungsangebote durch die Mittagsbetreuung.

Wo es Lerngruppen und inklusive Klassen im Landkreis Dillingen gibt

Lerngruppen eins mit zwei: Grundschule Dillingen (mit Außenstellen Steinheim und Kicklingen); Grundschule Wertingen (mit Außenstelle Binswangen); Grundschule Höchstädt; Carolina-Frieß-Grundschule Lauingen. Lerngruppen drei mit vier: Grundschule Wertingen (mit Außenstelle Binswangen); Carolina-Frieß-Grundschule Lauingen; Grundschule Dillingen (mit Außenstellen Steinheim und Kicklingen).

Diese gibt es weiter an den Schulstandorten Dillingen, Gundelfingen, Höchstädt und Wertingen. „Ergänzend führen wir das erfolgreiche Konzept der sog. „Vorbereitungsklassen“ („9plus2“) in Lauingen weiter; dabei werden besonders motivierte und leistungsbereite Schüler („Spätzünder“) mit dem Zeugnis eines guten „Quali“ in zwei weiteren Jahren zum Mittleren Bildungsabschluss geführt“, erklärt der Dillinger Schulamtsleiter. Ein besonderer Schwerpunkt der bayerischen Mittelschule sind die Projekte zur vertieften Berufsorientierung mit Unterstützung der Arbeitsagentur Donauwörth, um den Einstieg der künftigen Auszubildenden in die Berufswelt bestmöglich vorzubereiten und zu fördern; dafür werden Unterstützungsprojekte an den Schulen im Gesamtpaket mit etwa 122000 Euro finanziert; zur Verstärkung des Praxisbezugs kooperieren Handwerker über finanzierte Projekte mit ausgewählten Klassen an den Mittelschulen.

An der Grundschule in Lauingen und Hyazinth-Wäckerle-Mittelschule Lauingen werden in Verbindung mit dem Sonderpädagogischen Förderzentrum Dillingen Schüler „inklusiv“ unterrichtet; fortgesetzte Kooperationsklassen unterstützen ebenfalls den inklusiven Auftrag an Schulen. Weiterhin können sich Eltern in der Beratungsstelle für Inklusionsfragen des Staatlichen Schulamts Dillingen informieren und beraten lassen.

Hilfe bei Sprachproblemen gibt es in Dillingen und Lauingen

Zur Unterstützung des Erlernens sowie zur besseren Beherrschung der deutschen Sprache von deutschsprachigen Kindern und Kindern mit Migrationshintergrund sind zusätzliche Fördermaßnahmen im Umfang von 181 Wochenstunden eingeplant. Ganzjährige Sprachkurse („Vorkurse“) für Kita-Kinder, die nächstes Jahr in die Schule kommen, ergänzen das Förderangebot. Auch um den Übergang von den Kindergärten in die Schule zu unterstützen, werden spezielle, qualitätsgeprüfte pädagogische Projekte von Grundschullehrkräften weitergeführt. Der muttersprachliche Unterricht in türkischer Sprache sowie eine islamische Unterweisung in deutscher Sprache bewährt sich laut Pressemitteilung seit Jahren an den Standorten Dillingen und Lauingen.

Erfolgreich fortsetzen werden die Grundschulen Dillingen, Haunsheim, Bächingen, Gundelfingen und Buttenwiesen das Programm „Sinus“ mit dem zentralen Anliegen der Unterrichtsentwicklung im Fach Mathematik und damit der Stärkung aller mathematischen Kompetenzen der Schüler. Alle teilnehmenden Schulen werden dazu von erfahrenen „Sinus-Beratern“ begleitet. Um Schüler mit besonderen Schwierigkeiten im Lernen von Mathematik kümmert sich die spezielle Förderstelle am Standort Grundschule Wertingen. Sie ergänzt die unterrichtliche Förderung durch die Lehrkräfte und die Förderlehrkräfte und berät Eltern und Lehrer, wenn bei Kindern gravierende Probleme beim Rechnenlernen festgestellt worden sind.

So funktioniert die flexible Grundschule in Höchstädt und Wertingen

Das Kultusministerium genehmigte weiterhin an den Grundschulen Höchstädt und Wertingen das unterrichtliche Konzept „Flexible Grundschule“; begleitet wird dieses besondere pädagogische Projekt finanziell und pädagogisch von der Stiftung Bildungspakt Bayern und dem Kultusministerium. Ziel des Vorhabens ist es, das „erste schulische Angebot“ verstärkt an die individuelle Entwicklung des einzelnen Kindes anzupassen; erreicht wird dies durch die flexible Gestaltung des Unterrichts in der Eingangsstufe. Diese Eingangsstufe können die Kinder in einem individuellen Tempo in einem, zwei oder drei Jahren durchlaufen.

Nach wie vor richten die Schulen und das Schulamt ihr besonderes Augenmerk auf Kinder und Jugendliche mit Lern- und Verhaltensauffälligkeiten: ein flächendeckendes Angebot von Jugendsozialarbeitern an Schulen, vielen qualifizierten Beratungslehrern, den Schulpsychologen Benedikt Wagner, Martina Ott, Cornelia Michel sowie Lehrkräfte des mobilen, sonderpädagogischen Dienstes des Förderzentrums Dillingen begleiten und unterstützen diese Schüler.

Wilhelm Martin betont jedoch: „Entscheidende Bedeutung für das Gelingen schulischer Arbeit kommt der vertrauensvollen Zusammenarbeit aller Beteiligten – Schüler, Eltern, Lehrkräfte, Schulleitung und Schulaufsicht – zu. Auftretende Fragen und Probleme sollen stets in einem offenen Gespräch geklärt und eine einvernehmliche Lösung zum Wohle der Schüler gefunden werden.“ Deshalb der Rat des Schulamtsdirektors: „Halten Sie Kontakt mit der Schule, motivieren Sie Ihr Kind durch Ihre interessierte und nachfragende häusliche Begleitung.“

