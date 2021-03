16:15 Uhr

Kreis Dillingen: Geht im Einzelhandel bald wieder nur Click und Meet?

Lange war die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen unter 50. Aber seit Donnerstag liegt sie drüber. Ist das morgen auch so, dann bedeutet das: Click und Meet statt einfach shoppen.

Von Cordula Homann

Der Landkreis Dillingen war nun einige Wochen ein heller Fleck auf der immer dunkler werdenden Inzidenz-Landkarte der Corona-Pandemie. Doch diese Zeiten scheinen nun vorbei zu sein. Landrat Leo Schrell sagte in der Kreistagssitzung am Freitagvormittag in der Höchstädter Nordschwabenhalle, es sei nicht überraschend, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen am Freitag von 53 auf 67 stieg (Corona-Zahlen im Kreis Dillingen: Inzidenz steigt auf über 67).

„Da spielen die Schnelltests und die Nachbarlandkreise eine Rolle“, erklärte er. Weil Schrell davon ausging, dass der Wert auch am Samstag bei über 50 liege, müsse die Öffnung des Einzelhandels am kommenden Montag, 29. März, wieder zurückgenommen werden. Das bedeutet, dass dann wieder nur Click und Meet möglich sein wird.

Erst am 8. März hatten die Einzelhändler im Landkreis Dillingen nach dem Lockdown wieder geöffnet. Damals war die Freude groß (Kreis Dillingen: Das Ende des Lockdowns lockt die Kunden an).

Auch die Schulen im Kreis Dillingen wären betroffen gewesen

„Auch die Schulen hätte das betroffen, aber zum Glück sind erst einmal Ferien.“ Seit 14. Februar war die Inzidenz, bis auf einen kleinen Ausreißer am 13. März, im Landkreis konstant bei 50 gewesen. Bis zum Donnerstag. Da stieg der Wert auf 53, am Freitag nähert er sich bereits der 70.

Das gilt bei einer 7-Tage-Inzidenz über 50 bis 100

Was bedeutet das? Sollte am Samstag die 7-Tage-Inzidenz wieder und damit zum dritten Mal in Folge die 50 überschreiten, greift Folgendes: Laut Gesundheitsministerium gilt bei einer Inzidenzphase über 50 bis 100:

Für den Einzelhandel : Click und Meet. Ein Quadratmeter je angefangene 40 Quadratmeter. Vorherige Terminbuchung. Kontaktdatenerhebung.

: Click und Meet. Ein Quadratmeter je angefangene 40 Quadratmeter. Vorherige Terminbuchung. Kontaktdatenerhebung. Für Museen /Galerien/Zoos oder botanische Gärten: vorherige Terminbuchung. Kontakdatenerhebung.

/Galerien/Zoos oder botanische Gärten: vorherige Terminbuchung. Kontakdatenerhebung. Sport: Kontaktfreier Individualsport max. fünf Personen aus zwei Haushalten und Sport in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren im Außenbereich auch auf Außensportanlagen.

Mit vielen Menschen darf ich mich treffen?

Bei einer Inzidenz zwischen 35 und 100 gilt: Ein Haushalt sowie ein weiterer Haushalt dürfen sich treffen. Insgesamt maximal fünf Personen. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

Vor einem Treffen mit einem anderen Haushalt kann man sich inzwischen an einem der Testzentren im Landkreis Dillingen testen lassen. In den vergangenen Tagen sind in immer mehr Orten in der Region solche Zentren entstanden. Dort können Bürger sich, teils mit Voranmeldung, kostenlos testen lassen.

Im Ries sind die Schüler schon wieder im Distanzunterricht

Dennoch ist die Situation immer noch eine Bessere, als etwa im Nachbarlandkreis Donau-Ries. Dort haben etwa die Donau-Ries Kliniken entschieden, ein Besuchsverbot für die Krankenhäuser in Donauwörth, Nördlingen und Oettingen auszusprechen. Ab Montag, 29. März sind bis auf Weiteres keine Patientenbesuche mehr möglich. Der Corona-Inzidenzwert war am Freitag im Landkreis auf 193,6 gestiegen. Die Schüler im Ries mussten ab Donnerstag wieder in den Distanzunterricht. (mit tiba, pm)

