Kreis Dillingen/Kreis Günzburg

11:55 Uhr

Kreise Dillingen und Günzburg: Regionale Aktionswoche statt Bauernmarkt

Produkte aus der Region sind gefragt. Das zeigt sich auch immer wieder beim großen Bauernmarkt auf dem Nordfelderhof bei Dillingen. In diesem Jahr fällt die Großveranstaltung wegen Corona erneut aus.

Plus Der große Bauernmarkt auf dem Nordfelderhof ist wegen Corona abgesagt. Dafür gibt es eine Aktionswoche. Der Donautal-Aktiv-Geschäftsführer erläutert einen Trend.

Von Berthold Veh

In Kirchen wird in diesen Tagen Erntedank gefeiert, und zu normalen Zeiten wären am kommenden Oktoberwochenende vermutlich wieder Tausende zum großen Bauernmarkt auf dem Nordfelderhof bei Dillingen gepilgert. Wegen Corona fällt der Markt mit Direktvermarktern aus der Region erneut aus. Es gibt aber Ersatz, denn der Verein Donautal-Aktiv und die Agenda-21-Gruppe des Landkreises haben vom 10. bis zum 17. Oktober die Aktionswoche „Regionale Produkte“ ausgerufen. Von der Mühlenführung bis zum Schaupressen ist da einiges geboten. Wir sprachen darüber mit Donautal-Aktiv-Geschäftsführer Lothar Kempfle.

