Kreis Dillingen: Liebe Leser, was war Ihr Moment 2020?

In all der vorweihnachtlichen Hektik wollen wir an die schönen Augenblicke unserer Leser erinnern. Machen Sie mit!

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Und was für ein Jahr! Geprägt von der Corona-Pandemie, von Ausgangsbeschränkungen, von Homeoffice und Homeschooling. In nur wenigen Wochen ist 2020 schon wieder Geschichte.

Doch wir wollen dieses besondere Jahr nicht einfach so an uns vorüberziehen lassen. Sondern uns auch an das erinnern, was uns die vergangenen Monate geprägt hat. Was uns ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Was einfach schön war. Also, woran erinnern Sie sich gerne zurück? Wofür oder wem sind Sie besonders dankbar?

Vielleicht gab es einen kuriosen Corona-Moment

Welches Handyfoto schauen Sie immer wieder an und warum? Vielleicht haben Sie in diesem Jahr etwas erreicht, auf das Sie lange hingearbeitet haben. Hatten coronabedingt einen ganz besonderen Urlaub? Oder haben sich oder jemand anderem einen Wunsch im Lockdown erfüllt? Es kann auch das Strahlen eines lieben Menschen sein, an das Sie sich rückblickend besonders gerne erinnern. Oder eine besondere Hilfe, die Sie geleistet – oder erhalten haben, vielleicht von einer aufmerksamen Nachbarin, vielleicht von einem ehrenamtlichen Helfer.

Liebe Leser, erzählen Sie uns Ihre Geschichten

Vielleicht haben Sie etwas gewonnen, vielleicht die große Liebe gefunden oder geheiratet … Die Liste ist lang. Vielleicht hatten Sie auch einen kuriosen Corona-Moment. Kurz gesagt: Wir suchen Ihren Moment 2020. Wie schon in den Jahren zuvor geht es dabei um besondere Geschichten und Erlebnisse unserer Leser. Daran möchten wir in der Zeit zwischen den Jahren, also nach Weihnachten und vor Heilig-Drei-König, erinnern. Dafür brauchen wir Ihre Hilfe: Schicken Sie uns Ihren Moment 2020 per E-Mail an

redaktion@donau-zeitung.de oder an redaktion@wertinger-zeitung.de

Per Post an

Donau-Zeitung

Redaktion

Große Allee 47

89407 Dillingen

oder an die

Wertinger Zeitung

Redaktion

Marktplatz 6

86637 Wertingen

Bitte denken Sie unbedingt daran, uns Ihre Adresse und Telefonnummer mitzuteilen. Fotos schicken Sie uns mit mindestens 500 KB, sonst werden sie für den Druck zu klein. Am besten hängen Sie sie als jpg-Datei an Ihre Mail an. Ihre Beiträge und Fotos werden wir in unserer Zeitung und online nach Weihnachten veröffentlichen. Sie können uns Texte schicken oder Stichpunkte – wir melden uns dann bei Ihnen. In Anzeigen werden wir auch weiterhin an unsere Aktion erinnern. Denn: Wir hoffen auf viele schöne Momente 2020. Damit wir dieses besondere Jahr in guter Erinnerung behalten. Einsendeschluss ist an Weihnachten. (corh)

