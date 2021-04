vor 7 Min.

Kreis Dillingen: Liebe Seniorinnen, wie war das damals beim Tanzen?

Plus Wann waren Sie zuletzt beim Tanzen? Ist wegen Corona vermutlich lange her. Wir haben Seniorinnen nach ihren Erinnerungen an Tanzabende mit Rock'n' Roll, Musik von Peter Alexander in den Tanzlokalen in und um den Landkreis Dillingen gebeten.

Von Cordula Homann

Kein Feiern, nicht mal am 1. Mai – die Corona-Pandemie verändert vieles. Aber am heutigen Donnerstag ist der Tag des Tanzes – und den kann man auch mit interessanten, unterhaltsamen und goldigen Erinnerungen an das Tanzen vor vielen, vielen Jahren begehen. Deswegen haben wir Seniorinnen gefragt, wie das früher war. Mit dem Tango, dem Walzer, dem Roy Black oder dem Grammophon.

Themen folgen