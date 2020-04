Kreis Dillingen: Mann soll über Jahre seine Kinder vergewaltigt haben

Plus In einer Wohnung im Kreis Dillingen hat ein Mann offenbar über Jahre seine Kinder missbraucht. Nun muss er sich vor dem Augsburger Landgericht verantworten.

Weil er seine Tochter und seinen Sohn über Jahre schwer sexuell missbraucht haben soll, muss sich ein Mann vor dem Landgericht Augsburg verantworten. Zwischen den Jahren 2011 und 2014 soll es in seiner Wohnung im Landkreis Dillingen zu insgesamt 31 Übergriffen gekommen sein.

Sohn war erst gut sieben Jahre alt

Die Tochter war bei den Taten zum Teil erst knapp über zehn Jahre alt, der Sohn sogar erst gut sieben Jahre. Immer wieder soll der Mann (Jahrgang 1960) seine Kinder einzeln in sein Schlafzimmer mitgenommen und dort ausgezogen haben – oder er forderte das Mädchen und den Jungen jeweils dazu auf, sich zu entkleiden.

Gedroht, die Schwester umzubringen

Seine Tochter soll der Mann in mehreren Fällen geküsst, gestreichelt und anschließend vergewaltigt haben. Auch an seinem Sohn soll sich der Angeklagte (Verteidiger Helmut Linck und Ulrich Swoboda) immer wieder vergangen haben. Da der Junge sich häufig weigerte, sich auszuziehen, machte ihn der Vater regelmäßig mit einer Drohung gefügig. Der Mann drohte dem Bub offenbar damit, dessen Schwester umzubringen, falls er nicht mitmacht. Aus Angst, dass sein Vater dies tatsächlich in die Tat umsetzt, legte er sich doch zu ihm ins Bett. Auf diese Weise soll der Angeklagte mindestens elf Mal seinen Sohn vergewaltigt haben. Der Prozess vor dem Augsburger Landgericht startet an diesem Montag. (ands)

