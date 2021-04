Kreis Dillingen: Wann haben Sie wen zum letzten Mal geküsst?

Vor fünf Jahren ist Prince gestorben. Wir wollen an den Star erinnern und seinen Hit „Kiss“. Wer aus dem Landkreis Dillingen macht dabei mit?!

Man mag es nicht glauben, aber demnächst erscheint ein neues Album von Prince. (Neues Prince-Album "Welcome 2 America" kommt im Juli)Von dem Prince, der im April vor fünf Jahren gestorben ist. Wie das neue Album sein wird, wissen wir noch nicht.

Musiker Prince während eines Auftritts im Frankfurter Waldstadion in den 1980er Jahren. Foto: Harld Menk/dpa

Fest steht aber: Prince war schon zu seinen Lebzeiten eine Ikone, mit Grammy und Oscarpreis gekrönt und über Jahrzehnte hinweg erfolgreich. Songs wie „1999“, „Little red corvette“, „Purple Rain“, „When doves cry“ … machten den US-Amerikaner weltweit berühmt. Und natürlich sein Hit „Kiss“.

Wegen der Corona-Pandemie sollen wir Kontakte beschränken, Maskentragen, im besten Fall nicht mehr das Haus verlassen. Daher rufen wir dazu auf: Machen Sie es sich daheim mit Ihren Liebsten gemütlich und verteilen Sie an die – und nur an die – also nur an den eigenen Hausstand – mal wieder richtig viele Bussis. Das tut doch jedem gut. Machen Sie gerne ein Foto davon.

An die Corona-Regeln halten und küssen - das geht!

Oder nutzen Sie das anstehende Wochenende für eine Recherche in den eigenen Handy-Fotos oder Fotoalben. Da ist doch bestimmt ein originelles Kussbild irgendwo dabei.

Schicken Sie uns dieses Foto an redaktion@donau-zeitung.de

So viel sei schon mal verraten: Wir haben bereits super Kuss-Fotos bekommen. Aber da geht noch mehr. Vielleicht überraschen Sie Ihre Liebste oder Ihren Liebsten ja auch mit diesem Bild. Ein Maierle stellen gestaltet sich heuer ja auch als sehr schwierig. Vielleicht sind unsere Kuss-Bilder da eine willkommene Alternative. Wir würden uns sehr freuen, wenn viele Leser mitmachen, um mal wieder etwas Romantisches in die Zeitung zu bekommen. Sehr gerne können Sie auch Fotos an die

Donau-Zeitung

Große Allee 57

89407 Dillingen

schicken. Egal, wie Ihre Fotos uns erreichen – bitte denken Sie unbedingt an Ihre Adresse und Telefonnummer. Schreiben Sie uns gerne dazu, von wann das Bild kommt und bei welchem Anlass/Urlaub es entstanden ist. Handy-Fotos bitte im Original mailen. Viel Spaß beim Mitmachen! (corh)

