Kreis Dillingen: Warum auch die Feuerwehren den Klimawandel merken

Treue Kameraden im Landkreis Dillingen werden geehrt. Es gibt eine Feuerwehr weniger, aber mehr Jugendliche.

„Die ganz großen Katastrophen sind letztes Jahr ausgeblieben“, resümierte Landrat Leo Schrell anlässlich der Kommandantendienstversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes im Dillinger Landratsamt. Allerdings, so betonte er, sei der Klimawandel deutlich spürbar gewesen: So hätte im April und Ende Juli 2019 Waldbrandgefahr bestanden, während die Feuerwehren im Mai mit dem Hochwasser an der Donau zu kämpfen gehabt hätten. Dies hätte für die Feuerwehren des Landkreises eine ständige Alarmbereitschaft bedeutet.

Brand bei der Firma Zill in Lauingen

Schrell erinnerte weiter an die vier Großbrandalarmierungen, darunter der Brand bei der Lauinger Firma Zill in der Silvesternacht, bei denen die Wehren in beeindruckender Weise gezeigt hätten, wie stark sie im Landkreis aufgestellt seien. „Sie leisten eine extrem anspruchsvolle Arbeit, für die ihnen der allergrößte Respekt gebührt“, betonte der Landrat. Gleichzeitig forderte er die Feuerwehren auf, das Thema Nachwuchsgewinnung noch offensiver anzugehen. „Sie werden gebraucht, damit sich die Bevölkerung auch weiterhin sicher fühlen kann“, unterstrich er.

Die geehrten ausgeschiedenen Kommandanten, vorne von links: Kreisbrandrat Frank Schmidt, Michael Bregel, Johannes Oberfrank, Christian Beck, Werner Wiedemann, Walter Honold und Landrat Leo Schrell. Hinten von links: Nikolaus Schuster, Leonhard Gutmair, Kreisbrandinspektor Uwe Neidlinger, Erich Willer, Kreisbrandinspektor Markus Tratzmiller und Wilfried Schmid. Bild: Miriam Probst

Kreisbrandrat Frank Schmidt verwies in diesem Zusammenhang auf den schwabenweiten Aktionstag der Feuerwehren, an dem sich viele Wehren des Landkreises mit verschiedensten Aktionen beteiligt hätten. „Die Resonanz der Besucher war sehr gut“, berichtete Schmidt. Auch die Einführung einer Kinderfeuerwehr könne laut Schmidt eine gute Lösung sein, um die Feuerwehren schon aus den Kinderschuhen zu stärken. Bisher existiere jedoch noch keine Kinderfeuerwehr im Landkreis.

Feuerwehr Burgmagerbein hat Dienst eingestellt

Schmidt berichtete weiter, dass im vergangenen Jahr nur die FFW Burgmagerbein ihren Dienst eingestellt hätte und es derzeit noch 93 Freiwillige Feuerwehren im Landkreis gäbe. „Ich hoffe, dass wir diesen Stand halten können“, so der Kreisbrandrat. Insgesamt habe es im vergangenen Jahr 1264 Feuerwehreinsätze gegeben, davon seien 427 (30 Prozent) Brände, 564 (39 Prozent) technische Hilfeleistung und 176 (elf Prozent) Fehlalarmierungen gewesen. Sein besonderer Dank galt den Bürgermeistern des Landkreises und den anderen Hilfsorganisationen für das „immer gute und ausnahmslos vertrauensvolle Miteinander“.

Dass die Feuerwehren des Landkreises auch weiterhin schlagkräftig ausgestattet sind, unterstützen auch Bernd Ulrich und Florian Ramsel von der Bayerischen Versicherungskammer, die elf Schwimmsauger an Wehren des Landkreises übergaben. Mit den Schwimmsaugern, jeweils im Wert von 500 Euro könne, so Florian Ramsel, vor allem aus flachen Gewässern oder verschlammten Löschteichen unproblematisch Löschwasser angesaugt und entnommen werden. Von den Ausbildungen, die im vergangenen Jahr stattfanden, berichtete Kreisbrandmeister Thomas Leicher und warb insbesondere für die Brandübungsanlage des Freistaates in Neu-Ulm, die nun modernisiert und erweitert worden sei. Als weiteres Highlight habe er für dieses Jahr eine Gefahrgutausbildung mit der Werksfeuerwehr des Chemieparks Gendorf organisiert. Kreisjugendwart Claus Zimmermann konnte eine leichte Steigerung bei den Jugendlichen in den Wehren von 336 in 2018 auf 350 Jugendliche in 2019 verzeichnen. Am stärksten vertreten sei hierbei die Gruppe der 15 bis 17-Jährigen, darunter sähe es „eher mager“ aus. Auch er betonte, wie wichtig es sei, vor allem Jüngere für die Feuerwehren zu gewinnen.

Bürgermeister Erhard Friegel als Vertreter der Kommunen erhielt ebenso das Ehrenkreuz in Gold wie Kreisbrandrat Frank Schmidt. Kreisbrandinspektor Markus Tratzmiller bekam das Ehrenkreuz in Silber und Kreisbrandmeister Jürgen Schön wiederum das Ehrenkreuz in Gold. Es gratulierten ebenfalls Landrat Leo Schrell und Kreisbrandinspektor Uwe Neidlinger (von links). Bild: Miriam Probst

Enorme Einsatzsteigerung der psychosozialen Notfallversorgung

Eine enorme Einsatzsteigerung konnte Bastian Beck seitens der psychosozialen Notfallversorgung (PSNV) verzeichnen. 2019 seien sie insgesamt 79 Mal hinzugezogen worden und damit ungefähr 30 Mal mehr als in den vergangenen Jahren. Dies zeige, wie wertvoll die Arbeit der PSNV für die Betroffenen, aber auch für die Ersthelfer am Unfallort sei. „So viele Einsätze hatten wir noch nie“, erklärte er. (PRM)

