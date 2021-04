Kreis Dillingen: Warum sich die Investition in Fotovoltaik lohnen kann

Das Dillinger Landratsamt zieht eine erste Bilanz der Sonnenkampagne. Vor allem das Solarkataster ist gefragt. Damit kann jeder sehen, ob und wie sich eine Fotovoltaikanlage auf dem eigenen Dach rechnet.

Mehr Strom aus Fotovoltaikanlagen, mehr Strom von den Dächern der Landkreisbürger, das ist das Ziel der Sonnenkampagne des Landkreises. Mehr als 1200 Besucher wurden darüber in den vergangenen beiden Jahren bei verschiedenen Veranstaltungen informiert. Mit dabei waren auch immer die Kommunen und die Energieversorger.

Landrat Leo Schrell ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Anschaffung einer Fotovoltaikanlage eine wirtschaftliche Investition in eine nachhaltige Zukunft darstellt. Dazu tragen insbesondere die ausgereifte Technik und die mittlerweile günstigen Anschaffungskosten bei. „Vor allem, wenn Teile des erzeugten Stroms in Kombination mit einem Speicher selbst verbraucht werden, ist eine Fotovoltaikanlage höchst lukrativ.“ Ziel der Kampagne sei es laut Pressemitteilung gewesen, „die Bürgerinnen und Bürger für die Energiewende und den Klimaschutz weiter zu sensibilisieren, das vorhandene Potenzial zu nutzen und damit auch die Wertschöpfung in der Region weiter zu erhöhen“.

Der Dillinger Wirtschaftsförderer ist sich sicher: Das lohnt sich

Christian Weber von der Wirtschaftsförderstelle des Landratsamtes Dillingen, der die Sonnenkampagne federführend verantwortet, betonte, dass durch die Kampagne deutlich aufgezeigte werde, „dass die Sonnenstromnutzung auf dem eigenen Hausdach nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch wirtschaftlich rentabel ist“. Die Preise für die PV-Module seien in den vergangenen Jahren stark gesunken, was insbesondere die Anlagen in Kombination mit der Eigenstromnutzung zu einer lukrativen Investition in eine nachhaltige Zukunft mache.

Über das Solarpotenzialkataster des Landkreises kann jeder Bürger virtuell eine eigene Fotovoltaikanlage auf der eigenen Immobilie planen und simulieren. Das Online-Kataster beruht auf Laserscandaten der Bayerischen Vermessungsverwaltung. Wer Interesse hat, kann über das Tool eine eigene Fotovoltaikanlage konfigurieren und erfährt dabei mit dem Wirtschaftlichkeitsrechner, welche Renditen mit der Investition möglich sind.

Laut Landrat wurde das Kataster in den vergangenen beiden Jahren von mehr als 7500 Bürgern genutzt. Und auch der konkrete Ausbau der Fotovoltaik im Landkreis Dillingen werde inzwischen sichtbar. „Allein vom Jahr 2018 auf 2019 konnte ein Zuwachs von rund 280 Anlagen im Landkreis Dillingen über die Energieversorger verzeichnet werden. Die Zahlen für 2020 liegen bedauerlicherweise erst Mitte des Jahres vor, werden jedoch auch den Trend der vergangenen Jahre widerspiegeln“, so der Landrat.

So klappt es mit der Förderung

Doch was gilt jetzt? Sebastian Hartmann vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu, das den Landkreis Dillingen bei der Umsetzung des European Energy Awards begleitet, informierte über die Neuerungen des Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG 2021).

So wurde laut Hartmann die Grenze zur EEG-Umlagebefreiung von 10 auf 30 kWp angehoben. Anlagen in diesen Größenordnungen werden somit laut dem Experten in Verbindung mit Eigenverbrauch nochmals deutlich wirtschaftlicher und können damit im Sinne der Energiewende großzügiger ausgelegt werden. „Einen besonderen Bonus für Fotovoltaikanlagen gibt es auch beim Neubau eines Effizienzhauses 40 Plus“, so Hartmann. „Bei diesem Effizienzhaus-Standard ist zwingend eine PV-Anlage mit Batteriespeicher und ein Erneuerbare-Energien-Heizsystem erforderlich. Derzeit bietet das Programm 25 Prozent Tilgungszuschuss auf einen Höchstbetrag von 120.000 Euro pro Wohneinheit, ab 1. Juli 2021 wird der Höchstbetrag sogar auf 150.000 Euro angehoben.“

Sowohl die Sonnenkampagne als auch der European Energy Award sollen fortgeführt werden. Weitere Informationen gibt es im Internet. (pm)

Lesen Sie dazu auch: