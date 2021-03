14:01 Uhr

Kreis Dillingen: Wo geht's zum kostenlosen Corona-Schnelltest?

Die Bereitschaft zum Testen ist wohl groß. Das Dillinger Landratsamt klärt auf, wo man einen Corona-Schnelltest machen kann.

Von Cordula Homann

Ein kostenloser Corona-Schnelltest pro Woche soll den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland möglich sein. In Bayern, so beschloss es das Kabinett, sogar zwei. Die Frage ist nur, wer testet und wo?

Bereits seit Anfang dieser Woche bietet das Landratsamt Dillingen über das in der Weberstraße in Dillingen eingerichtete Testzentrum neben den PCR-Labortests auch die kostenlosen Antigen-Schnelltests an. Das Landratsamt hat damit das von der Bayerischen Staatsregierung beschlossene Angebot der kosten-losen „Bürgertests“ laut Pressemitteilung umgehend umgesetzt. (Wir testen Selbsttests: Corona-Gewissheit nach 20 Minuten)

Zusätzlich zu den regulären Öffnungszeiten finden täglich von 16 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 Uhr bis 13 Uhr regelmäßige Reihentestungen von Lehrkräften, Kita-Personal und Schülern statt, soweit sie von den Einrichtungen gewünscht und angemeldet werden. Damit will das Landratsamt zu einem sicheren Schulbetrieb und einer sicheren Kinderbetreuung beitragen.

Bereits seit Weihnachten können sich Besucher von Pflegeeinrichtungen sowie Berufspendler und Einreisende, für die Schnelltestungen vorgeschrieben sind, samstags und sonntags zwischen 10 und 11 Uhr testen lassen. Seit dem 8. März haben alle Bürger auch ohne Symptome einmal pro Woche Anspruch auf eine wöchentliche Testung durch einen Schnelltest (Bürgertestung).(Corona-Update: Wieder keine Neuinfektionen im Landkreis Dillingen gemeldet)

Auch Apotheken im Kreis Dillingen sollen zeitnah impfen dürfen

Nach der neuen Testverordnung dürfen seit Montag auch weitere Anbieter wie etwa Apotheken vom öffentlichen Gesundheitsdienst mit den so genannten Bürgertestungen beauftragt werden. Das Gesundheitsamt wird diese Beauftragung allen Apotheken im Landkreis zeitnah anbieten.

In Abhängigkeit von der zukünftigen Inanspruchnahme und der weiteren Abgabe von Selbsttests an die Bevölkerung sollen die Testmöglichkeiten bei Bedarf erweitert werden. Das Landratsamt Dillingen wird in seinem Testzentrum dazu zeitnah eine weitere Teststrecke einrichten.

Ab dem heutigen Mittwoch, 10. März, wird neben der telefonischen Terminvereinbarung im Testzentrum unter Telefon 09071/51-4888 auch eine Anmeldung im Online-Verfahren über die Landkreis-Homepage www.landkreis-dillingen.de möglich sein.

Laut Dr. Matthias Schneider, Apothekensprecher im Landkreis, ist das Interesse der Menschen am kostenlosen Corona-Schnelltest groß. „Unser Telefon steht nicht mehr still. Die Menschen wollen getestet werden und wissen nicht wie.“ Auch die Apotheken wären bereit, die kostenlosen Schnelltests anzubieten. In den Landkreisen Günzburg (Gratis-Schnelltests laufen im Kreis Günzburg nur langsam an)und im Unterallgäu wurden die Anträge zur Beauftragung bereits an alle Apotheken geschickt. Auch der Landkreis Neu-Ulm soll bereits ein paar Apotheken beauftragt haben, sagt Schneider. Die andere Möglichkeit ist, dass man sich im Supermarkt einen Schnelltest holt. Wichtig sei die Zulassung dieser Produkte zum Selbsttest, erklärt der Apotheker.

Er geht davon aus, dass ab nächster Woche flächendeckend Tests in Apotheken und Supermärkten verfügbar sind. (corh, pm)

