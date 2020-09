00:31 Uhr

Krisenhelden aus Höchstädt

Abgeordneter Fabian Mehring spendet – unter anderem unterstützt er die Kita Don Bosco

Die Würfel sind gefallen: Nun stehen die Sieger der vom Parlamentarischen Geschäftsführer der Freie-Wähler-Regierungsfraktion ins Leben gerufenen Aktion „Dank den Krisenhelden“ fest. Im Hintergrund steht die turnusmäßige Erhöhung der Diäten von Mitgliedern des Bayerischen Landtags zum 1. Juli dieses Jahres. „Während die Menschen in unserer Heimat sich in Kurzarbeit befinden oder gar um ihren Job bangen müssen, sollten ihre Volksvertreter sich keine Gehaltserhöhung gönnen“, befand FW-Landespolitiker Fabian Mehring im Zuge dessen und entschied, sein Zusatzeinkommen in der Höhe von etwa 2500 Euro wegen der Coronakrise in diesem Jahr zu spenden.

Wichtig war Mehring dabei, keinen „symbolischen Gehaltsverzicht“ in München zu leisten, sondern aus seinem versteuerten Einkommen in seiner Heimatregion etwas Gutes zu tun, heißt es in der Pressemitteilung.

Schließlich lobte der FW-Politiker einen bezirksweiten Wettbewerb aus: Über die sozialen Medien rief er die Aktion „Dank den Krisenhelden“ aus und forderte seine Follower aus ganz Schwaben dazu auf, ihm ihren besonderen Beitrag zur Bewältigung der Coronakrise zu schildern. Unter allen Teilnehmern verloste sein Stimmkreisteam schließlich Einladungen zu einem Dankeschön-Essen in der coronagebeutelten Gastronomie ihrer jeweiligen Heimatregion.

„Uns hat überwältigt, wie viele Zuschriften wir erhalten haben. Wir hätten locker mehr als 1000 Coronahelden einladen können. Es ist beeindruckend zu sehen, wie viele Menschen angesichts der größten Herausforderungen der Nachkriegszeit in unserer Heimat über sich hinausgewachsen sind. Dieser Einsatz gegen die Pandemie war entscheidend dafür, dass unsere Region bislang einigermaßen gut durch die Coronakrise gekommen ist. Mit dieser symbolischen Aktion will ich mich dafür bei allen Krisenhelden unserer Heimat von Herzen bedanken“, so Mehring. Von Losfee Marina Jakob gezogen und für eine Einladung des FW-Spitzenpolitikers ausgewählt wurden neun Gruppen, darunter die Erzieherinnen der Kindertagesstätte Don Bosco in Höchstädt.

Die Gewinner dürfen sich je auf ein gemeinsames Abendessen zum Dank für ihren Einsatz bei der Bewältigung von Covid-19 freuen. Soweit terminlich möglich, will Mehring dabei auch selbst vorbeischauen, um sich persönlich bei den Krisenhelden zu bedanken. (pm)

Symbolfoto: Matthias Becker

