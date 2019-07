17.07.2019

Kritik im Stadtrat: Hat Gundelfingen zu wenig Bauplätze?

Gibt es in Gundelfingen zu wenig Baugebiete? Das kritisiert Stadtrat Siegfried Wölz.

Siegfried Wölz kritisiert im Stadtrat die Bausituation in Gundelfingen. Anlass ist das seit Jahrzehnten geplante Baugebiet "Feldgatterweg".

Von Andreas Schopf

Die Stadt Gundelfingen will im Bereich „Feldgatterweg“ ein Gewerbegebiet schaffen. Das Thema beschäftigt die Verwaltung in der Gärtnerstadt schon ewig. Seit den 80er-Jahren ist das Gewerbegebiet im Gespräch. 2011 hat der Stadtrat den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan gefasst. Doch seitdem ist wenig passiert. Es folgten diverse öffentliche Beteiligungen, Stellungnahmen und Beschlüsse.

Gundelfinger Stadtrat beschließt Baugebiet "Feldgatterweg"

Auch in der jüngsten Sitzung des Stadtrates stand das Thema wieder auf der Tagesordnung. Mehrere Dutzend Einwendungen, vornehmlich von einer Privatperson, musste der Stadtrat behandeln. Der Gundelfinger kritisierte unter anderem eine angeblich drohende Lichtverschmutzung sowie Lärmbelästigung durch das geplante Baugebiet. Die Einwendungen sorgten für keine wesentlichen Änderungen der Planungen. Der Stadtrat beschloss den entworfenen Bebauungsplan.

Wie schon in der Vergangenheit brachte das Thema Stadtrat Siegfried Wölz (SPD) auf den Plan. Er betonte, dass sich die Stadt seit dem Jahr 1983 mit dieser Angelegenheit befasst. Seitdem habe man nur „gewurschtelt und gewurschtelt“, das Thema jedoch nicht abschließen können. Immer noch habe man lediglich ein Teilstück des ursprünglichen Bebauungsplans behandelt, so Wölz. Um voranzukommen, hat die Stadt das Gebiet in zwei Bereiche aufgeteilt, immerhin einer davon ist nun auf den Weg gebracht. Wölz forderte: „Wir müssen den Bebauungsplan endlich im Gesamten abarbeiten.“

Kein Platz für Unternehmer

Der Bedarf sei groß. Laut Wölz hat Gundelfingen kein Baugebiet für Kleingewerbe – als einzige Stadt im Landkreis Dillingen. Der Stadtrat berichtete von einem Unternehmer, der sich in Gundelfingen ansiedeln wollte. Jahrelang habe er auf einen verfügbaren Platz in der Gärtnerstadt gewartet. Als sich dieser nicht ergab, sei er nun in Richtung einer benachbarten Kommune abgewandert, bedauerte Wölz. Er betonte, dass Gundelfingen dringend Bauplätze braucht, nicht nur für Gewerbe, sondern auch für Wohnbebauung. „Wir müssen endlich Nägel mit Köpfen machen“, forderte der Unternehmer.

