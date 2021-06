Lutzingen

10:42 Uhr

Vorsicht, noch immer irren ausgebüxte Kühe im Wald bei Finningen umher

Plus Eine Herde eines Lutzinger Landwirts ist am Sonntag ausgebrochen. Nicht alle Tiere konnten bislang eingefangen werden. Ihnen könnte im schlimmsten Fall der Abschuss drohen.

Von Simone Bronnhuber

Es klingt idyllisch, aber es ist sehr gefährlich. Noch immer sind einige Kühe, die am Sonntagmittag aus einer Weide bei Lutzingen ausgebüxt sind, nicht eingefangen worden. Laut Polizei hat ein Jagdpächter die vier fehlenden Tiere noch am Abend im Wald zwischen Finningen und Unterliezheim gesehen. Mehr Infos gebe es aktuell nicht, auch keine weiteren Sichtungen von Bürgern. Laut Dillinger Polizei warte man weiter darauf, dass die Kühe entdeckt werden und sich die Bürger dann melden. Die Beamten würden ebenfalls suchen, wenn auch nicht ständig. Und was passiert, wenn die Kühe gefunden werden?

