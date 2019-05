00:33 Uhr

Kult-Kino im Dillinger Filmcenter

Auch HB-Männchen taucht wieder auf

Von horst von Weitershausen

Im Filmcenter in Dillingen werden am Samstag, 1. Juni, im Rahmen einer Kult-Kino-Veranstaltung Film-Klassiker aus den 60er bis 90er Jahren gezeigt. Neben Monstern und Zombies sind diesmal Arthouse – das grandiose Kino-Debut „Eraserhead“ von David Lynch aus dem Jahr 1977 – und zu später Stunde die (unfreiwillig) komische deutsche Sexklamotte „Wenn nachts die Keuschheitsgürtel klappern“ aus den 70ern am Start. Alle Filme sind nicht digital aufgearbeitet, sondern werden analog von 35-mm-Filmrollen gezeigt. Gleiches gilt auch für die Werbe- und Trailer-Rollen, aus denen für jeden Film ein schönes Vorprogramm gebastelt wurde.

Dort gibt es unter anderem ein Wiedersehen mit dem HB-Männchen, alten Langnese-Werbespots, „Dick & Doof“ und vieles mehr. Das Einzelticket kostet pro Film sechs Euro, für ein Festival-Ticket (alle vier Filme) müssen 18 Euro bezahlt werden.

Gezeigt werden folgende Filme:

Gorgo – Die Superbestie schlägt zu (England 1961).

Die Rückkehr der Untoten (USA 1990).

Eraserhead (USA 1977).

Wenn nachts die Keuschheitsgürtel klappern (Deutschland 1974).

