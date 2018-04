vor 55 Min.

Kultur und Wir: 2019 wird groß gefeiert

Was der Verein im nächsten Jahr im Landkreis Dillingen alles vorhat

Von Margot Sylvia Ruf

Vier Jahrzehnte besteht im kommenden Jahr der Förderverein DLG Kultur und Wir im Landkreis Dillingen. Die Trägereinrichtung der Dillinger Kulturtage hat bisher zwanzig Mal für die Veranstaltungsreihe verantwortlich gezeichnet. Rückblick und Bilanz standen auf der Tagesordnung der jüngsten Mitgliederversammlung im Dillinger Hof.

Vorsitzender Anton Kapfer dankte besonders dem anwesenden Landrat Leo Schrell und seinem Stellvertreter Alfred Schneid sowie dem Kreistag für das Wohlwollen, das sie den Kulturtagen gegenüber erweisen. Der Landkreis ist der finanzielle Hauptgeldgeber der Einrichtung, die sich großes Ansehen in der Bevölkerung erworben hat und eine einzige Erfolgsstory darstellt. Kapfer bezeichnete den Zusammenhalt in der Vorstandschaft von DLG Kultur und Wir als vorbildlich und sprach gar von einem „Dreamteam“, das in Verbindung mit anderen Bürgern in Beirat und einzelnen Referatsbereichen ideal zusammenarbeite. Sein Dank galt auch der Geschäftsführerin Hedwig Regensburger-Glatzmaier für ihren enormen Einsatz.

Der Rückblick auf die zwanzigsten Kulturtage im Vorjahr sei eine reine Freude, wurde vom Vorsitzenden festgestellt. 9000 Landkreisbürger hätten das Angebot mit einhundert unterschiedlichen Veranstaltungen begeistert angenommen, hieß es in der Bilanz. Schatzmeister Franz Jall sprach in seinem Kassenbericht für die zwei Vereinsjahre 2016 und 2017 von einem „beruhigenden finanziellen Polster“. Damit könne man gut in die Zukunft gehen.

Bei den anschließend öffentlich durchgeführten Neuwahlen erhielten Vorsitzender Anton Kapfer und sein Stellvertreter Leonhard Menz erneut das Vertrauen. Auch Schatzmeister Franz Jall wurde wiedergewählt. Der neue Beirat, in dem viele Bürger aus unterschiedlichen Landkreisbereichen mitwirken, sieht wie folgt aus: Ulrich Demmer, Heinz Gerhards, Helmut Herreiner, Heidi Hüll, Otto Killensberger, Martin Wilhelm, Hedwig Regensburger-Glatzmaier, Margot Sylvia Ruf, Boris Schenk, Josef-Werner Schneider, Brigitte Schöllhorn und Alfons Strasser. Verabschiedet wurde Kreisjugendpfleger Gerhard Zimmermann, der jahrzehntelang den Bereich der Jugend bei den Kulturtagen mit Rat und Tat abgedeckt hatte. Er geht in den Ruhestand. In Erinnerung bleibe seine legendäre Veranstaltungsreihe „Folk im Schloss“, erinnerte Vorsitzender Kapfer.

Geschäftsführerin Hedwig Regensburger-Glatzmaier wird in ihrer Funktion nur noch wenige Wochen im Amt sein. Sie scheidet dann im Kulturamt aus ihren Diensten und wirkt ab diesem Zeitraum im Beirat ehrenamtlich mit. Ihre Nachfolgerin wird anschließend Lydia Edin aus Riedsend, die sich bei der Versammlung kurz vorstellte. Der offizielle Amtswechsel findet zu einem späteren Zeitpunkt statt.

Landrat Leo Schrell dankte allen für ihre vorbildliche ehrenamtliche Arbeit im Dienste der Kultur im Landkreis Dillingen. Man könne stolz sein auf diese Gemeinschaft, die zur Ehre des Landkreises wirke, resümierte der Landkreischef.

Vorsitzender Anton Kapfer gab noch einen kurzen Ausblick auf die 21. Kulturtage im kommenden Jahr. Das Schwerpunktthema laute „die Donaustädte und ihre Partner“. Die Bürgermeister hätten bereits ihr Mitwirken signalisiert. Gundelfingen wolle den Auftakt gerne übernehmen, teilte Kapfer der Versammlung mit. Die Kulturtage werden 2019 zwischen dem 21. September und dem 12. Oktober stattfinden. Sie sind damit um eine Woche kürzer als bisher und auch bei den Veranstaltungen etwas reduzierter.

Themen Folgen