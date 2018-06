18:30 Uhr

Kundin bemerkt Diebstahl nicht

Ein Dieb hat in einem Supermarkt in Wertingen zugeschlagen. Als eine 55-Jährige zahlen wollte, fehlte die Geldbörse.

Ein bisher Unbekannter hat am Freitag in Wertingen den Geldbeutel einer Frau gestohlen. Die 55-Jährige war zwischen 12.15 und 13.15 Uhr beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Industriestraße in Wertingen. Ihre Handtasche hatte sie am Einkaufswagen hängen. Darin befand sich unter anderem ihre Geldbörse. Als die Frau an der Kasse ihre Waren bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihre Geldbörse weg war. Den Diebstahl hatte die 55-Jährige nicht bemerkt. Vermutlich nützte der Dieb laut Polizeibericht einen Moment aus, als der Einkaufswagen und die Handtasche unbeaufsichtigt waren. Den Diebstahlsschaden gibt die Polizei mit etwa 300 Euro an. (pol)

