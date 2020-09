vor 3 Min.

Kunst, Lesung und Trommelklänge

Sechs Künstler stellen im Rahmen der interkulturellen Woche in Dillingen aus

Im Rahmen der interkulturellen Woche vom 2. bis 9. Oktober präsentiert der Integrationsbeirat Dillingen zum ersten Mal eine Kunstausstellung in der Stadtgalerie Dillingen, Schützenstraße 1e. Unter dem Motto „Zusammen leben, zusammen wachsen“ werden die sechs Künstler Esraa Alkhalefa ( Syrien), Yazan Altahan (Syrien), Bernadette Ripszam ( Ungarn), David Sohl ( Deutschland), Sergej Belosjorov-Österlein ( Russland) und Khayala Huseyn (Aserbaidschan) ihre Bilder ausstellen. Die Motive ihrer Werke sind vielfältig und reichen von Landschaften über Porträts und moderner Kunst bis hin zu Werken mit surrealistischen Elementen. Dabei kamen verschiedene Maltechniken wie etwa Aquarell, Eierschalentechnik, Kohlestift, Acrylfarben und Öltechniken zum Einsatz.

Am Samstag, 3. Oktober, wird es in der Stadtgalerie einen Informationsstand der Unterstützergruppe Asyl/Migration Dillingen geben. Dort können sich Interessierte über Möglichkeiten eines ehrenamtlichen Engagements in der Flüchtlingshilfe informieren. Die Integrationslotsin Alexandra Bronnhuber informiert dabei als Ansprechpartnerin für alle ehrenamtlichen Asylhelfer im Landkreis Dillingen über ihr Unterstützungsangebot. Außerdem wird am Sonntag, 4. Oktober, um 15.30 Uhr die Trommelgruppe Pimento an der Stadtgalerie auftreten. Um 16 Uhr findet eine Lesung aus dem Buch Moseka von Liesse Ebengo (Kongo) mit anschließender Erzählung zu ihrer Flucht, Integration und ihrem beruflichen Werdegang statt.

Besucher können am 3. und 4. Oktober in der Stadtgalerie die Bilder besichtigen. Die Künstler werden an diesem Wochenende vor Ort sein. Ebenso wird ein ökumenisches Friedensgebet „Punkt 7“ am Mittwoch, 7. Oktober, um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Ulrich abgehalten. Hierzu sind alle Interessierten eingeladen. (pm) Symbolfoto: Andreas Schmidt

Vom 7. bis 9. Oktober kann die Ausstellung nach Vereinbarung besichtigt werden. Interessierte können sich an Julia Pollithy, Telefon 09071/77062192, Email: Integrationsbeirat@landratsamt.dillingen.de, oder an Alabed Kanaan, Vorsitzender des Integrationsbeirats, Email: Kanaan.alabed@web.de, wenden.

