vor 5 Min.

Kunst für Wand und Garten im Geigerturm

Drei Künstlerinnen stellen aus

Von horst von weitershausen

Das Kulturforum Höch-städt präsentiert auf drei Etagen im Geigerturm drei Künstlerinnen aus der Region. Ina Dyck aus Höchstädt zeigt ihre Bilder, Monika Egger aus Lutzingen bereichert die Ausstellung mit Töpferarbeiten für Haus und Garten und Waltraud Schiele aus Berghausen stellt eine Vielzahl ihrer Gemälde aus. Die Ausstellung ist an den Sonntagen, 1. und 8. September, jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Künstlerinnen werden zu diesen Öffnungszeiten anwesend sein.

Der Eintritt ist frei. Die Vernissage zu Ausstellungseröffnung findet am Freitag, 30. August, 19 Uhr, im Geigerturm in der Geigergasse in Höchstädt statt. (HOW)

Themen Folgen