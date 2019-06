vor 21 Min.

Kunsthandwerk im Ambiente des Schlosses

Veranstaltung findet wohl zum letzten Mal statt

Es ist bereits das zwölfte Mal, dass in Gundelfingen edles Kunsthandwerk im Ambiente des Rosenschlosses angeboten wird. Den Kunsthandwerkermarkt am 9. und 10. Juni organisieren auch in diesem Jahr die Gundelfinger Kunstfreunde. Der Markt am Rosenschloss ist im Grünen aufgebaut, ein Biergarten lockt unter der alten Kastanie. Das Rosenschlossteam ist für die kulinarischen Genüsse, kühle Getränke und am Nachmittag stärkenden Kaffee zuständig. Die Kunstfreunde haben nun zwölf Jahre mit diesem Team zusammengearbeitet.

Den Kunstfreunden ist es wichtig, ihren Dank für die gute Zusammenarbeit mit dem Floristenverband und dem Team des Rosenschlosses auszusprechen. Denn die Veranstaltung findet dieses Jahr wohl zum letzten Mal statt – denn wie es nach dem Verkauf des Schlosses weitergeht, ist unklar.

Die Organisatoren rechnen damit, dass auch dieses Mal wieder tausende von Besuchern über das Gelände des Schlosses und durch die Gebäude schlendern. Der Markt mit seinen 60 Ausstellern gilt als Inspiration für Wohn- und Gartendekoration und natürlich auch für Geschenke. Angeboten werden Töpferware, Leder- und Filztaschen, Schmuck aus den unterschiedlichsten Materialien, Bilder, Seifen, Glas, Kleidung, zahlreiche Köstlichkeiten und vieles mehr. Außerdem bietet der Autor Wilhelm Bleddin – ein Pseudonym für Friedrich Gand – Lesungen an. Er liest an beiden Tagen jeweils um 12 und 14 Uhr.

Der Markt geht am Sonntag, 9. Juni und am Montag, 10. Juni, jeweils von 11 bis 18 Uhr. (pm)

Themen Folgen