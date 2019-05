vor 46 Min.

Kurioser Einbruch in einen Höchstädter Baumarkt

Unbekannte schlagen eine Scheibe ein und steigen ein. Doch dann passiert etwas Merkwürdiges.

Ein oder mehrere Täter sind vermutlich am vergangenen Wochenende in einen Baumarkt in der Dillinger Straße in Höchstädt gelangt. Nach Angaben der Polizei wurde festgestellt, dass zwischen Samstag, 1.20 Uhr, und Sonntag, 11.45 Uhr eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde.

Offensichtlich wurde nichts gestohlen

Obwohl der oder die Täter so in das Gebäude gelangten, konnte bislang jedoch kein Beuteschaden festgestellt werden. An der Fensterscheibe entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (pol)

Lesen Sie dazu auch:

Bachhagel: Vier Verletzte, 15.500 Euro Unfallschaden

Dillingen: Betrunken und ohne Führerschein am Stadtberg unterwegs

Themen Folgen