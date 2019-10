vor 4 Min.

Kurs: In Balance kommen

Die Psychologische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen Dillingen startet ab 5. November ein neues Gruppenangebot „In Balance kommen“. Krisen können dazu führen, dass nichts mehr ist, wie es war. Veränderungen können sich laut Pressemitteilung in Form von Anspannung, Panik, arbeiten „bis zum Umfallen“ oder Konzentrationsstörungen darstellen. Alle Menschen verfügen über Selbstheilungskräfte, die manchmal verschüttet sind. In der Gruppe können Teilnehmer durch angeleitete Übungen lernen, diese Kräfte neu zu entfalten und in Kontakt zu kommen mit ihren eigenen Kraftquellen. Die Veranstaltung findet statt in der Psychologischen Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen (Sozialzentrum St. Lukas), Regens-Wagner-Straße 2, Dillingen, im 4. Stock, links. Die Leitung hat die Sozialpädagogin und Systemische Familientherapeutin Ruth-Anne Barbutev. Um die Erwartungen abklären zu können, findet ein Vorgespräch statt. Anmeldungen dazu laufen über die Beratungsstelle in Donauwörth, Telefon 0906/21215, oder über Dillingen (Anrufbeantworter) 09071/8401 oder über E-Mail ruth-anne.barbutev@bistum-augsburg.de. Die Termine sind jeweils dienstags von 18.30 bis 20 Uhr am 5., 12., 19., und 26. November und am 3. und 10. Dezember. (pm)

Themen folgen