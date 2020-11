vor 17 Min.

Kurzarbeit: Verlängerung ist möglich

So geht’s

Die maximale Bezugsdauer für Kurzarbeitergeld wurde auf bis zu 24 Monate verlängert, längstens jedoch bis zum 31.12.2021. Der Anspruch auf Kurzarbeitergeld muss dabei bis zum 31.12.2020 entstanden sein. Für die Verlängerung des Bezugszeitraums ist in den Fällen, in denen bereits Kurzarbeitergeld gezahlt wird, eine Verlängerungsanzeige des Arbeitgebers erforderlich, in der die Dauer und Gründe für die Verlängerung geschildert werden müssen. Zudem muss eine weitere Betriebsvereinbarung mit dem Betriebsrat vorgelegt werden.

Betriebe, die mindestens drei Monate voll gearbeitet haben und in dieser Zeit kein Kurzarbeitergeld bezogen haben, müssen Kurzarbeit erneut anzeigen. Das Verfahren ist identisch zur ersten Anzeige von Kurzarbeit. Eine erneute Anzeige ist nach dreimonatiger Unterbrechung des Bezugs von Kurzarbeitergeld selbst dann zwingend erforderlich, wenn der ursprüngliche Bewilligungsbescheid noch bis in die Zukunft reicht. Bei Fragen können Betriebe die Agentur für Arbeit Donauwörth unter 0821/3151 200 kontaktieren. Die App „Kurzarbeit: Dokumente einfach versenden“ unterstützt Unternehmen dabei, Unterlagen zum Kurzarbeitergeld in die elektronische Akte zu laden. (pm)