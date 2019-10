vor 57 Min.

Kurzschluss: Feuerwehren rücken in Buttenwiesen aus

Bei Surteco in Buttenwiesen waren insgesamt 25 Helfer der Feuerwehren Unterthürheim, Buttenwiesen und Pfaffenhofen im Einsatz (Symbolfoto).

Bei Surteco hat es aus einem Schaltschrank geraucht. Ursache war ein Kurzschluss. Feuerwehren aus Unterthürheim, Buttenwiesen und Pfaffenhofen rückten an.

Feueralarm ist am Donnerstagnachmittag gegen 15.25 Uhr bei der Firma Surteco in Buttenwiesen ausgelöst worden. Der Grund: In einem größeren Schaltschrank des kunststoffverarbeitenden Unternehmens war es zu einem Kurzschluss gekommen. Hierbei kam es nach Angaben der Polizei zu einer kleinen Rauchentwicklung. Ein Brand entstand nicht.

Vorsichtshalber wurde die Produktionshalle geräumt

Die Produktionshalle wurde aber vorsichtshalber geräumt, teilt die Polizei mit. Die Schadenshöhe stand am Freitag noch nicht fest. Vor Ort im Einsatz waren insgesamt 25 Helfer der Feuerwehren Unterthürheim, Buttenwiesen und Pfaffenhofen. (pol)

