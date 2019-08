04:30 Uhr

L-Town live: Erst der Jubel, dann das Gewitter

Vor dem Gewitter: Über 500 Musikfans kamen am Freitagabend zu „L-Town live“ auf dem Lauinger Marktplatz. Dort spielten die Bands „Wir sind Helden“, „Singlemalt“. Heftiger Regen stoppte den Auftritt der Lokalmatadore von „Dude Spencer“.

In Lauingen wird beim L-Town live und trotz Regens gefeiert. Alle, die sich vom Wetter nicht vertreiben lassen, werden belohnt.

Von Hans Gusbeth

„Wir spielen“, sagt Amon Schöppel fast trotzig als die ersten Regentropfen fallen. „Wir spielen“ wiederholen Christof Leser, Korbinian und Jakob Lenzer beschwörend. Es ist Freitagabend, 21.30 Uhr, Rathausplatz Lauingen. Weit über 500 Fans, überwiegend junge aber auch viele junggebliebene Menschen, füllen den wahren Herzplatz der Stadt.

Die Gruppe „Singlemalt“ hatte Glück. Ihr Auftritt beim Musikfestival „L-Town live“ in Lauingen blieb in trockenen Tüchern.

Es ist Festival-Zeit, „L-Town Live“ lautet die Devise. Eben noch hat Max Manßhardt von Singlemalt die Lokalmatadore von Dude Spencer enthusiastisch angekündigt. Mit seiner Band heizte er und zuvor die Dillinger Gruppe „Helden in Panik“ seit 19 Uhr die Stimmung an.

Jubel im Publikum, fragende Blicke gen Himmel

21.40 Uhr. Jubel im Publikum. Dude Spencer spielt den ersten Song. Die Musiker blicken immer wieder zum wolkenverhangenen Nachthimmel. Jakob Lenzer hat da schon seinen Kontrabass ins Trockene gebracht und mit der E-Gitarre getauscht. Sicher ist sicher. Der Regen verstärkt sich, der erste Scheinwerfer kippt um.

Eine Böe wirft die Scheinwerferbatterie um

21.50 Uhr. Eine Sturmbö erfasst den schwarzen Hintergrund-Vorhang. Die Wucht wirft die ganze Scheinwerferbatterie davor um. Jetzt gießt es in Strömen. Es ist höchste Zeit zusammenzuräumen. Zahlreiche freiwilligen Helfer und Gäste packen mit an, um die teure Ausrüstung im Rathaus-Foyer in Sicherheit zu bringen. Die Konzert-Gäste auf dem Marktplatz suchen Schutz und alle hoffen, dass der Regen schnell wieder aufhört. Doch danach sieht es zunächst nicht aus und der Rathausplatz leert sich mehr und mehr.

Heftiger Regen stoppte den Auftritt der Lokalmatadore von „Dude Spencer“.

Plötzlich ist der Regen vorbei. Ein harter Kern von Fans ist immer noch da. Er hat ausgeharrt und wird belohnt: Denn Dude Spencer bedankt sich mit einer unplugged session auf der Bühne vor dem Lauinger Rathaus. Auch Veranstalter Konstantin Gruber bedankt sich bei den Gästen und insbesondere bei den freiwilligen Helfern. Er zieht trotz der widrigen Wetterverhältnisse eine „sehr positive“ Bilanz und will „L-Town live“ als jährliches Ereignis auf dem Marktplatz etablieren. „Vielleicht haben wir uns auch schon etabliert“, meint er hoffnungsfroh mit Blick auf die große Resonanz an diesem Abend.

