Lachangriff gegen Corona

Vorverkauf für „Kultur in der Arche“

Verlässlich planbar ist in diesen Zeiten kaum etwas, und so müssten alle Kulturschaffenden quer über ihre Pläne für 2021 eigentlich ein dickes Fragezeichen schreiben. Die emsigen Dischinger Humoraktivisten von „Kultur in der Arche“ hätten somit genügend Gründe, den Kopf in den Sand zu stecken. Ihr kabarettistisches Jubeljahr zur 20. Saison auf der kleinen Kleinkunstbühne fiel schließlich in Teilen der Pandemie zum Opfer.

Dabei ist ihr Ziel nicht nur die Unterhaltung des Publikums – die Erlöse aus den Veranstaltungen kommen auch der Arbeit der solidarischen Aktion „Freunde schaffen Freude“ zugute. Deshalb soll 2021 wieder ein pralles Kabarettpaket geschnürt werden. Anders als in den Jahren zuvor ist anderthalb Monate vor Beginn des Programms noch nicht klar, wo die Kabarettabende stattfinden werden.

Los geht – wo auch immer – das Programm am Sonntag, 17. Januar, ab 18 Uhr mit Anny Hartmann und „Schwamm drüber?“. Musikalisch wird es bereits eine Woche später, am Sonntag, 24. Januar, ebenfalls ab 18 Uhr, wenn „Mistcapala“ die eine oder die andere Dischinger Bühne betritt. (pm)

Der Kartenvorverkauf für einzelne Veranstaltungen beginnt am 5. Dezember 2020, Eintrittskarten gibt es am „Arche“-Kartentelefon unter 07327/9222111, oder per Mail an info@fsf-ev.de. Weitere Infos zum Programm www.kultur-in-der-arche.de.

