09:32 Uhr

Ladendieb flieht und lässt die Beute zurück

Ein kurioser Vorfall hat sich am Mittwochabend in Dillingen ereignet.

In einem Supermarkt in der Donauwörther Straße in Dillingen schlug am Mittwoch um 18.30 Uhr der Diebstahlalarm an - gerade als ein bislang unbekannter Mann das Geschäft verlassen wollte.

Zurück blieb eine Flasche Wodka

Wie die Polizei weiter mitteilte, verfolgte eine Angestellte sofort den vermeintlichen Dieb. Dieser jedoch stellte lediglich eine entwendete Flasche Wodka im Wert von fünf Euro auf einem der Räder am Fahrradständer ab und flüchtete die Donauwörther Straße in Richtung Tankstellen auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

So wird der Ladendieb beschrieben

Der Ladendieb wurde als etwa 40 Jahre alter Mann, dickliche Figur, bekleidet mit schwarzer Lederjacke und schwarzer Wollmütze beschrieben, der eine dunkelblaue Jeans trug. Er sprach mit osteuropäischen Akzent. Die Polizei Dillingen bittet unter der Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen