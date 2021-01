vor 19 Min.

Ladendieb wird in Dillingen ertappt und zieht ein Messer

In Dillingen ist am Donnerstag ein Mann in Gewahrsam genommen.

Ein 36-jähriger steckt in einem Dillinger Supermarkt Waren in einen Rucksack. Als ihn der Filialleiter daraufhin anspricht, zückt der Mann ein Messer, flieht - und läuft direkt in den nächsten Supermarkt.

Wie die Dillinger Polizei mitteilte, war der Mann am Donnerstag um 9.15 Uhr in einem Supermarkt am Georg-Hogen-Ring gewesen und hatte Nahrungsmittel und Alkohol im Wert von fast 20 Euro ausgesucht.. Die Waren steckte er in seinen mitgeführten Rucksack und zahlte lediglich einen geringfügigen Betrag an der Kasse.

Weiterer Diebstahl in einem anderen Dillinger Supermarkt

Als er daraufhin vom Filialleiter auf den Diebstahlsverdacht angesprochen wurde, zückte der 36 Jährige ein Taschenmesser und bedrohte diesen. Danach flüchtete er in Richtung Große Allee, wo er in einem weiteren Supermarkt erneut Waren im Wert von fast acht Euro entwendete.

Auf der Dillinger Inspektion randaliert der Mann

Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Beamte entdeckten den 36-Jährigen am Dillinger Bahnhof in Dillingen und nahmen ihn in Gewahrsam. Dabei der Mann die Beamten und beschädigte später die Gewahrsamzelle auf der Dienststelle. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 36-Jährige dem Haftrichter vorgeführt. (pol)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen