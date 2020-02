27.02.2020

Läuft bei mir – oder nicht?

Fasten, Tag 1: So viele Schritte hat unsere Redakteurin gemacht

Die Redakteure unserer Zeitung fasten. Fleisch, Alkohol und Schokolade sind ab jetzt tabu. Jeder Kollege hat sich seine eigene 40-Tage-Herausforderung gesucht. Simone Bronnhuber will nicht verzichten, sondern mehr tun. Laufen. Jeden Tag 10000 Schritte.

War klar. Warum wundere ich mich überhaupt? Hoch motiviert klingelt noch vor 6 Uhr morgens der Wecker. Es ist Aschermittwoch, ab jetzt sammele ich jeden Tag 10000 Schritte. So der Plan. Dass aber der Winter über Nacht doch noch mal kurz „Hallo“ sagen will, hat mir keiner gesagt. Minusgrade, gefrorene Treppenstufen, eiskalter Wind und Schneegraupel? Ernsthaft? Ja. Wieder zurück in die Wohnung, Turnschuhe gegen Stiefel und Thermoleggings gegen Skihose getauscht. Danke dafür, lieber Wettergott. Mit Stirnlampe und gelber Warnweste ging es dann los – mit Hund Sammy im Schlepptau. Der war auch schon mal begeisterter, wenn es ums Spaziergehen geht. Aber wir sind losgelaufen. Eine Stunde, noch vor der Arbeit. Es war kalt, dunkel und tatsächlich schön. Der Sonnenaufgang war einmalig, ich war hellwach und hatte schon, bevor der Tag richtig losging, ein gutes Gefühl. Auf meinem Handy habe ich eine App, die meine Schritte zählt. Das Ergebnis nach einer Stunde Spaziergang: 5,2 Kilometer, 7311 Schritte. Gut, dass der Tag lange ist, die Stirnlampe nicht nur am Morgen, sondern auch bei Nacht funktioniert. Und gut, dass der Graupel auch nicht nachließ... (sb)