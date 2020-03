"Lampenfieber": Ein mörderisches Vergnügen im Stadtsaal

Plus Die Vhs-Theatergruppe Lampenfieber überzeugt mit einer Komödie rund um Mord und Totschlag in Dillingen.

Die Vorankündigung zur Premiere der Kriminalkomödie „Halbpension mit Leiche“ durch das Ensemble der Vhs-Theatergruppe Lampenfieber “ hat nicht zuviel versprochen. Die Truppe scheint endlich im Dillinger Theaterleben angekommen zu sein. Denn wo sich in früheren Jahren zwischen 20 bis 30 Zuschauern in den vorderen beiden Reihen die Plätze aussuchen konnten, bevölkerten bei dieser Premiere rund 100 Zuschauer den Stadtsaal von Dillingen, als sich der Vorhang zu dieser aberwitzigen Komödie rund um Mord und Totschlag öffnete.

Lampenfieber: Gelungene Bühnenkulisse im Dillinger Stadtsaal

Mit spielerischer Eleganz, gepaart mit Witz und schauspielerischem Können überzeugen die acht Darsteller in der gelungenen Bühnenkulisse des Dillinger Stadtsaals ihr Publikum. Es ist schön, dass dieses Laienensemble endlich bereits bei der Premiere die Aufmerksamkeit genießt, die es verdient. Denn bei allem Spaß am Spiel, die größte Belohnung ist auch für die Laiendarsteller der Beifall eines zahlreich erschienenen Publikums.

Das Stück, welches von der Autorengruppe „Die Acht“ innerhalb von einer Woche gemeinsam verfasst wurde, handelt von eine Selbsthilfegruppe für Mörder. Doch dank der Psychologin Dr. Silke Hufenreuther (Elli Albert), die sich als Leiterin der „Selbsthilfegruppe“ um das tödliche Quintett kümmert, scheinen alle auf den rechten Weg gebracht.

Sie sind alle Mörder

Denn um ihre verbrecherische Vergangenheit hinter sich zu lassen, gründen die fünf, obwohl sie nicht unterschiedlicher sein können, eine Pension. Dabei verbindet sie eine große Gemeinsamkeit. Sie sind alle Mörder. Angeführt von der Bardame Pretty (Margit Schmid-Stark) deren Mordlust beim kleinsten Alkoholgeruch entsteht, ist da noch das schusselige Tantchen (Monika Dürk), die es einfach nicht ertragen kann, wenn es jemanden schlecht geht.

Hinzu kommen der cholerische und wortkarge Horst (Helmut Weiß), der nicht nur in der Küche wahre Wunder mit Messern vollbringt und der putzwütige Ingolf (Christoph Reile) der mit Panik vor jeder Mikrobe und einem Faible für alles, was chemisch ist, pausenlos mit sprühender Reinigungsflasche durch die Kulisse geistert. Komplettiert wird die Truppe durch die esoterische Tierfreundin Jaya (Jassica Dürk), die auch für jedes Kleintier über Leichen gehen kann. Als die Therapeutin und ihr naiver Ehemann Hajo Zeisig (Reinhold Kahn) als erste Gäste die Pension besuchen, kommt es zu Zwischenfällen, die Hajo in Lebensgefahr und die fünf Neugründer an ihre Grenzen bringen. Obendrein taucht auch noch der strenge Kontrolleur Armin Aufderhöhe (Leonhard Menz) mit spitzem Bleistift und gezücktem Klemmbrett auf, wodurch die Lage zusehends eskaliert.

Ein mörderisches Vergnügen

Es ist ein mörderisches Vergnügen, dieser Inszenierung der Vhs-Theatergruppe „Lampenfieber“ unter der Regie von Judith Scherer beizuwohnen, weshalb die Theaterliebhaber im Landkreis Dillingen es nicht versäumen sollten, eine der nächsten Aufführungen zu besuchen.

Freitag, 13., Samstag, 14., Sonntag, 15., Freitag, 20., Samstag, 21. und Sonntag, 22. März. Die Vorstellungen beginnen an den Sonntagen jeweils um 18 Uhr, an den anderen Tagen jeweils um 19.30 Uhr.

