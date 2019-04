vor 36 Min.

Landart im Weisinger Forst: Kunst in und mit der Natur

Bei einer Wanderung durch den Weisinger Forst gibt es Landart zu entdecken. Was hinter der Kunstform steckt.

Von Tanja Ferrari

Steine, Blätter, Zweige und Moos finden im Weisinger Forst eine neue Bedeutung. Die Naturmaterialien sollen eine besondere Verwendung finden. Landart, die aus Amerika stammende Kunstform, beschreibt Werkstücke von und mit der Natur. Ihre Lebensdauer ist meist kurz, denn sie sind Regen, Wind und Wetter ausgesetzt.

Ein Verein für Kultur, Natur und Humanität

Christiane Henzler, Anja Buntz, und Elfriede Komonko nutzen den Weisinger Forst, um das Konzept in der Region aufleben zu lassen. Gemeinsam wollen sie einen Verein gründen, der Kultur, Natur und die Humanität im Landkreis erhält und fördert. Henzler vom Projekt „Alte Mühle“ in Holzheim erklärt: „Landart verbindet die Kreativität des Menschen mit der Wertschätzung der Natur.“

Besonders daran sei vor allem die Möglichkeit, abseits von der Hektik des Alltags die Ruhe und Schönheit der Natur genießen zu können, sagt sie. Deshalb sollen bei einer Hüttenwanderung am Mittwoch, 1. Mai, im Weisinger Forst solche Werkstücke aus Naturmaterialien entlang des Weges präsentiert werden. Interessierte könnten über fünf Kilometer die verschiedenen Landart-Stationen entdecken und für sich interpretieren. Eine Erklärung werde es zu den Werkstücken nicht geben, denn jeder soll für sich selbst entscheiden, was er dahinter sieht, sagt Henzler.

Auch der Förster ist im Weisinger Forst dabei

Auch Förster Dieter Erhard, der das Revier Altenmünster und damit auch den Weisinger Forst betreut, ist am 1. Mai mit von der Partie. Auf einem Rundgang, beginnend bei der Dreijauchertberg-Hütte, über die Sternhütte bis zur Spechthütte, begleitet er die Gruppe und gibt zusätzlich Informationen zur kulturhistorischen Besiedlungsgeschichte, dem Naturschutz und berichtet auch über die Waldbewirtschaftung. Er sagt: „Das was uns Förster an unserem Beruf begeistert, geht oftmals verloren. Deshalb wollen wir die Menschen wieder an die Natur heranführen.“ Seit 34 Jahren pflegt Erhard bereits den Wald, 29 Jahre davon als Förster im Revier Altenmünster. Der Grundgedanke, der hinter dem Landart-Konzept stecke, sei eine gute Sache, findet Erhard und sagt: „Das nehmen, was da ist, und daraus etwas neues schaffen – Werkstücke von der Natur, mit der Natur und für die Natur.“ Dass der Bezug zur Natur gefördert werden muss, findet auch Anja Buntz. „Wir wollen den Menschen das Gut unserer Heimat nahebringen und ihr Bewusstsein für die Umwelt stärken“, sagt sie.

Was ursprünglich als Protest gegen Künstlichkeit und Plastik gedacht gewesen sei, erklärt Henzler, erfreue sich immer größerer Beliebtheit. Die ersten Erfahrungen mit Landart würden die meisten bereits in den Kindertagen machen. „Sandburgen, die mit Steinen, Schnecken, Holzstücken oder Blüten verziert sind, kennen wir doch alle“, sagt sie. Auch bei den Werkstücken im Weisinger Forst werden nur Naturmaterialien verwendet. Statt Nägel werden Dornen oder angespitzte Holzstücke eingesetzt. „Alles kann so verrotten, wie es ist“, erzählt die Holzheimerin. Die einzelnen Zerfallphasen der Werkstücke zu beobachten, gefällt ihr besonders.

Von Hütte zu Hütte Interessierte können sich der fünf Kilometer langen Wanderung am Mittwoch, 1. Mai, anschließen und Landart entdecken. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Dreijauchertberghütte im Holzwinkel.

