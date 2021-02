03.02.2021

Landfrauen singen digital

Ein besonderes Projekt des Chores

Seit elf Monaten singt der Dillinger Landfrauenchor nicht mehr zusammen – doch der Wille war immer da. Dirigentin Elvira Foitl hatte sich daraufhin etwas Besonderes einfallen lassen. Unter dem Motto: „Einsam – gemeinsam“ entstand ein Landfrauenchor-Winterwunderland-Video.

Jede Sängerin bekam zu dem Lied Winterwunderland Notenmaterial, Übetracks auf CD oder zum Laden per QR-Code Übungsmaterial an die Hand. Es war für manche Sängerinnen schon eine Herausforderung, sich mit dieser ungewohnten Technik auseinanderzusetzen. Doch so konnte jede für sich über Audio dieses Lied in ihrer Stimme üben, als Video mit Gesang aufnehmen und digital versenden. Von der Chorleiterin wurden diese Einzelvideos mit viel Liebe bearbeitet, zusammengestellt und synchronisiert. Daraus resultierte eine bleibende Erinnerung an die besondere Zeit, die das Leben schwer genug macht. Es war laut Pressemitteilung jedem klar, dass dieser Chorgesang nichts ersetzen kann.

Das ist ähnlich wie in den Sportstadien: Man kann das schon alleine tun, aber erst richtig Spaß macht es nur mit den Zuschauern. Umso mehr freut sich der Chor, wenn er sich wieder in echt treffen und gemeinsame Projekte üben kann, die dann auch vor Publikum gesungen werden. Das Video ist jetzt schon etwas älter, sorgt aber immer noch für gute Laune. (pm)

Das Winterwunderland steht auf Youtube unter youtube.com/watch?v=9YGClMRWPn8