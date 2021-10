Die „Neuen“ für die evangelische Jugendarbeit in Dillingen

Plus Diese beiden Frauen ergänzen die evangelische Gemeinde im Landkreis Dillingen. Das sind ihre Pläne für Jugendarbeit und Schulunterricht.

Annegret Kraus ist zwar kein ganz neues Gesicht in der evangelischen Kirchengemeinde, hatte aber aufgrund ihrer Elternzeit bisher nur ein kurzes Gastspiel. Zum 1. April 2020 kam sie nach Dillingen, um als Jugendreferentin tätig zu werden. Im September wurde sie dann für ein Jahr von Kollegin Melanie Walter vertreten. Jetzt teilen sich die beiden Büro und Aufgaben.