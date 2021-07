Wie sauber ist das Trinkwasser im Landkreis Dillingen?

Plus Damit im Kreis Dillingen bedenkenlos ein Glas Wasser aus der Leitung getrunken werden kann, gibt es regelmäßig Untersuchungen. Aber auch wir Bürgerinnen und Bürger können selbst vorsorgen. So gehts.

Ist unser Trinkwasser belastet? Oder können wir ohne Bedenken ein Glas Wasser aus der Leitung trinken oder damit Speisen zubereiten? Immer wieder kommt es vor, auch im Landkreis Dillingen, dass Bürgerinnen und Bürger ihr Wasser abkochen müssen. Weil es mit bestimmten Schadstoffen belastet ist. In Buttenwiesen wurde das Trinkwasser 2018 beispielsweise drei Wochen lang gechlort, weil der damals veraltete Hochbehälter in Oberthürheim für eine Verunreinigung gesorgt haben könnte.