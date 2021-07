100 Jahre Insulin: Wie lebt man mit Diabetes? Eine Betroffene aus Lauingen berichtet

Plus Vor 100 Jahren gelang es Forschern erstmals Insulin zu isolieren. Noch immer spielt es eine zentrale Rolle in der Behandlung von Diabetes. Rita Dill aus Lauingen berichtet, wie sie mit der Krankheit lebt.

Wer noch vor 100 Jahren die Diagnose Diabetes erhielt, wusste, dass das Leben nach nur wenigen Jahren vorbei sein würde. Heute nennt man diese Krankheit Typ-1-Diabetes. Sie betrifft häufig junge Menschen. Typ-2-Diabetes hingegen entwickelt sich meist im Laufe des Lebens. In der Diabetes-Therapie spielt Insulin eine zentrale Rolle. Doch es gibt immer mehr Möglichkeiten, die es Erkrankten erleichtern, mit dem Diabetes zurecht zu kommen. Rita Dill lebt seit etwa 20 Jahren mit der Krankheit. Daran leiden, sagt sie, müsse sie nicht. Wie meistert sie ihr Leben mit Diabetes?