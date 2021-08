44,5 - so hoch war die Corona-Inzidenz im Dillinger Land lange nicht

Die Delta-Variante des Coronavirus breitet sich weiter im Landkreis Dillingen aus. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist sprunghaft angestiegen

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Dillingen steigt seit Anfang Juli wieder an. Aktuell liegt sie bei 44,5 (Mittwoch 37,3). Zuletzt war sie Anfang Juni so hoch. Derzeit hat kaum ein Landkreis in Bayern eine so hohe Inzidenz wie der Landkreis Dillingen. Neben dem Impfzentrum in Wertingen, wo man sich an sieben Tagen pro Woche ohne Anmeldung impfen lassen kann, tun sich immer mehr Impf-Möglichkeiten im Dillinger Land auf. So wird in der Woche ab 16. August auch in der Lauinger Stadthalle die Möglichkeit zum Impfen bestehen.

Die aktuelle Inzidenz im Landkreis Dillingen bedeutet vor allem, dass Schülerinnen und Schüler von weiterführenden Schulen und ihre Lehrer ab jetzt auch am Sitz- und Arbeitsplatz wieder Masken tragen müssen.

Die sieben-Tage-Inzidenz in anderen Landkreisen am Dienstag: Günzburg: 5,5, Heidenheim: 18,1 (13,6), Donau-Ries: 14,2, Augsburg: 15,4. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird folgendermaßen berechnet: Die Infektionsfälle der vergangenen sieben Tage werden durch die Einwohnerzahl (96.562) geteilt und anschließend mit 100.000 multipliziert. Im Landkreis Dillingen hat es bisher 3909 labordiagnostisch bestätigte Corona-Fälle gegeben.

Corona-Ausbruch im Pflegeheim Lipp in Höchstädt

Ein Senior oder eine Seniorin, älter als 90 Jahre, ist in der Nacht zum Montag an den Folgen von Vorerkrankungen und einer Corona-Infektion gestorben. Die Person wohnte im Höchstädter Seniorenheim Lipp. Am Mittwoch meldete das Landratsamt Dillingen einen weiteren Todesfall. Inzwischen sind damit im Landkreis Dillingen inzwischen insgesamt 117 Personen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Die Mutationsfälle breiten sich im Landkreis weiter aus

Mutationsfälle mit der Alpha-Variante dabei. Insgesamt wurde die Mutation bislang bei 1011 Proben festgestellt. Auch die Beta-Variante ist im Landkreis Dillingen angekommen. Delta-Variante erkranken immer mehr Menschen. Bis zum 11. August waren es 78 - einen Tag später schon 84. Unter den bislang gemeldeten Fällen sind immer wiedermit derdabei. Insgesamt wurde die Mutation bislang beifestgestellt. Auch dieist imangekommen. Aktuell ist die Mutation bei 26 Personen aus dem Landkreis Dillingen festgestellt worden. Doch vor allem an dererkranken immer mehr Menschen. Bis zum 11. August waren es 78 - einen Tag später schon 84.









Die Meldungen der Mutationsfälle beziehen sich nicht auf Testungen des Vortages, sondern können aus Sequenzierungen weiter zurückliegender Tage stammen.

Corona-Bürgertelefon des Landratsamtes: Erreichbarkeiten angepasst







Aufgrund der zuletzt stark gesunkenen Sieben-Tage-Inzidenz und der dadurch weitreichenden Lockerungen der Corona-Beschränkungen hat das Landratsamt die Erreichbarkeit des Bürgertelefons angepasst.





Bürgertelefon für alle Fragen rund um Corona und die jeweils geltende Fassung der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung von Montag bis Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr und Freitag von 8 Uhr bis 12.30 Uhr unter der bekannten Telefonnummer 09071/51350 erreichbar. An Wochenenden und an Feiertagen ist das Bürgertelefon nicht besetzt. Diese Personen sollen eine Drittimpfung gegen Corona erhalten 1 / 3 Zurück Vorwärts In der Gesundheitsministerkonferenz am 2. August wurde ein Beschluss zu den Auffrischimpfungen gefasst: Ab September soll Pflegebedürftigen, Bewohnerinnen und Bewohnern in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und weiteren vulnerablen Menschen in Einrichtungen in der Regel mindestens sechs Monate nach Abschluss der ersten Impfserie eine Auffrischimpfung über die mobilen Teams der Impfzentren angeboten werden.

Patientinnen und Patienten mit Immunschwäche oder Immunsuppression sowie Pflegebedürftige und Höchstbetagte, die in ihrer eigenen Häuslichkeit wohnen, sollen durch ihre behandelnden Ärztinnen und Ärzte eine Auffrischimpfung angeboten bekommen.

Darüber hinaus wird ab September allen vollständig geimpften Bürgerinnen und Bürgern, die den ersten Impfschutz mit einem Vektor-Impfstoff von AstraZeneca oder Johnson&Johnson erhalten haben, eine weitere Impfung mit dem mRNA-Impfstoff angeboten. Quelle: Landratsamt Augsburg Außerhalb der Erreichbarkeit des Bürgertelefons können Fragen auch per E-Mail ( (pm) Künftig ist dasfür alle Fragen rund umund die jeweils geltende Fassung der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vonvonundvonunter der bekannten Telefonnummer 09071/51350 erreichbar. An Wochenenden und an Feiertagen ist dasnicht besetzt.Außerhalb der Erreichbarkeit deskönnen Fragen auch per E-Mail ( btelefon@landratsamt.dillingen.de ) an das Gesundheitsamt gereichtet werden.



Quelle: RKI/Landratsamt Dillingen.

