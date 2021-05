Landkreis Dillingen

13:29 Uhr

Als die „Jahrhundertflut“ den Landkreis Dillingen schockte

Land unter hieß es vor 20 Jahren an Pfingsten im Landkreis Dillingen. Das Luftbild an der Abzweigung der Staatsstraße in Richtung Fristingen (Dillingen im Hintergrund) zeigt das Ausmaß der Überschwemmungen.

Plus Ein bisschen zum Jammern ist es schon, das Wetter an diesen Pfingsttagen. Aber es geht viel schlimmer: 1999 versetzte das Pfingsthochwasser die Region in Alarmstimmung.

Von Berthold Veh

Die gegenwärtige Wetterlage lässt an Pfingsten wenig Hochgefühle aufkommen. Noch dazu ist im Landkreis Dillingen in Sachen Corona die Sieben-Tage-Inzidenz immer noch über 100. Biergärten sind deshalb weiter geschlossen, ebenso die Freibäder. Aber auch schon in früheren Jahren war das Wetter an Pfingsten mitunter problematisch. Etwa vor 22 Jahren, als die „Jahrhundertflut“ an Pfingsten über Bayern hereinbrach. Damals war der ganze Landkreis in Alarmstimmung.

