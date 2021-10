An der frischen Luft ist Manfred Herian am glücklichsten

Plus Der Dillinger Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege geht in Rente. Der Unterliezheimer freut sich vor allem auf eines: noch mehr Zeit im Garten verbringen.

Der dichte Nebel hängt zwischen den Bäumen, das Gras ist davon ganz nass. Viel Sonne kommt an diesem Tag nicht durch und Temperaturen um die zehn Grad laden auch nicht zum Spaziergang ein. Manfred Herian strahlt trotzdem. Er steht mitten zwischen zwei Hochbeeten und werkelt fröhlich vor sich hin. „Wir retten noch ein paar Wirsinge“, sagt er und reibt den Dreck an einem der grünen Kohlkolosse ab.