Landkreis Dillingen

vor 35 Min.

Analyse: CSU und AfD verlieren bei der Bundestagswahl im Landkreis Dillingen deutlich

Punkt 18 Uhr, St.-Ulrich-Pfarrheim in Dillingen: Die Auszählungen von Briefwahl und Urnenwahl beginnen.

Plus Die CSU bleibt stärkste Kraft, auch wenn sie deutliche Verluste einstecken müssen. Die SPD erobert im Landkreis Dillingen Platz zwei von der AfD zurück. Und am Wahlabend verzögert ein Zahlendreher in Wertingen das endgültige Ergebnis.

Von Jonathan Mayer

Am Sonntagabend gegen 18.20 Uhr geht das Rennen erst richtig los. Im Minutentakt kommen die Ergebnisse aus den Wahlgebieten der einzelnen Kommunen rein. Den Anfang macht eines der wohl kleinsten Wahllokale im Wahlkreis: Im Lauinger Ortsteil Veitriedhausen sind die 76 Stimmzettel bereits rund 20 Minuten nach Schließung ausgezählt. Dann geht es schnell: Immer mehr Wahllokale im Kreis melden ihre Ergebnisse. Im Donau-Ries dauert es hingegen länger. Dann kommt die Auszählung ins Stocken. Alle Ergebnisse sind bereits da – nur ein Briefwahlbezirk in Wertingen braucht länger. Um 23 Uhr ist von dort noch immer kein Ergebnis veröffentlicht.

