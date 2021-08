Ausflugstipp: Eine Radeltour zwischen Faiminger Tempel und Lonetal

Auf den Sattel und los geht’s: Diese Woche führt uns der Donautal-Radelspaß zu Donau, Brenz und Lone - vorbei an Schlössern, Höhlen und Tempeln.

Der Donautal-Radelspaß ist im vergangenen Jahr coronabedingt ausgefallen. Auch heuer ist eine große Veranstaltung nicht möglich. Stattdessen stellt Donautal-aktiv nun jede Woche Touren im schwäbischen Donautal vor, die man individuell abradeln kann. Wer unterwegs in einem Gasthaus oder Restaurant Rast macht, kann am Gewinnspiel von Donautal-aktiv teilnehmen. Mehr dazu und noch mehr Informationen für die Touren findet man unter donautal-radelspass.de.

Diese Woche dreht sich der Donautal-Radelspaß um das Thema Wasser. Die Routen stammen aus 2012. Zentraler Veranstaltungsort war damals Gundelfingen. Mit dem Fahrrad geht es an Donau, Brenz und Lone sowie in das einzigartige Donaumoos und entlang wunderbarer Seen. Es gibt also jede Menge Natur zu erleben!

Donautal-M - 48 Kilometer: Gundelfingen - Faiminger Stausee - Lauingen - Wittislingen - Ziertheim - Bachhagel - Haunsheim - Gundelfingen. Startpunkt ist beim Schnellepark in Gundelfingen (Koordinaten 48.54857, 10.36000).

Wir starten unsere Radtour am Schnellepark in der Gärtnerstadt und radeln auf der Wilhelm-Hauff-Straße, dem Feldgatterweg und der Stationstraße zum Kreissportzentrum. Durch die Donauauen führt uns der Weg zunächst zur Wotans-eiche, einem bedeutenden Naturdenkmal, und zum Faiminger Stausee. Auf der Wasserfläche sind zahlreiche Vögel zu beobachten. Kurz nach dem Laufwasserkraftwerk Faimingen, das 1965 in Betrieb ging, überqueren wir die Brenz und treten kräftig in die Pedale um den Anstieg in den kleinen Ort zu bewältigen. Bevor es Richtung Lauingen weiter geht, sollten Sie unbedingt einen Abstecher zur Tempelanlage Apollo-Grannus machen, eine der wichtigsten archäologischen Sehenswürdigkeiten in Bayerisch-Schwaben.

Weiter führt uns unsere Radtour nach Lauingen. Der Marktplatz mit dem beeindruckenden Rathaus, dem Albertus-Magnus-Denkmal und dem Schimmelturm sollen hier nicht unerwähnt bleiben. Und: Der ist an den Wochenenden aktuell autofrei. Viel Platz also für Radtouristen. Gastronomisch hat die Stadt auch einiges zu bieten – einfach mal eine Pause einlegen.

Von Lauingen führt die Tour über die Birkacker Höfe nach Wittislingen. Dort treffen wir auf die Egau, einen 45 Kilometer langen Nebenfluss der Donau. Mit etwas Glück sind die Störche auf dem Turm der St. Ulrich und Martin-Kirche im Nest. Weiter auf der ehemaligen Bahntrasse der Härtsfeldbahn rollen wir gemütlich nach Ziertheim und Dattenhausen. Am Rande des Dattenhauser Rieds entlang gelangen wir nach Oberbechingen. Auf dem Weg liegt die Lattke-Kapelle der Elfriede und Siegfried Denzel-Stiftung und der Naturbeobachtungsturm Dattenhauser Ried.

Nach beeindruckenden Ein- und Ausblicken ist es Zeit für einen Einkehrschwung im Biergarten Adler in Oberbechingen. Auf der Panoramaliege entspannen und ganz nebenbei das E-Bike laden, hier ist alles möglich. In Bachhagel verwöhnen wir unsere Radlerbeine am Barfußpfad und im erfrischenden Zwergbach. Über den Radweg Donautal & Alb radeln wir durchs idyllische Pfannental. Im Pfannentalhaus können wir uns vor dem Anstieg zum Schloss Haunsheim nochmals stärken. In Haunsheim warten mit dem Schloss, dem „Korastadl“, der alten Schmiede und dem denkmalgeschützten Friedhof beeindruckende Sehenswürdigkeiten auf uns. Entspannt rollen wir wieder nach Gundelfingen zurück und schließen unsere Radtour in einem der Biergärten in der schmucken Altstadt.

Donautal-M - 48 Kilometer: Gundelfingen - Bächingen - Sontheim - Hermaringen - Hürben - Stetten - Niederstotzingen - Riedhausen - Gundelfingen. Startpunkt beim Schnellepark Gundelfingen (Koordinaten 48.54857, 10.36000).

Auf dem Brenzradweg und entlang der Brenz radeln wir nach Bächingen. Das Außengelände des Mooseums mit Donauspielplatz, Feuchtbiotop und Sinnesgarten steht Besucherinnen und Besuchern ganzjährig offen und sorgt für Kurzweil bei der Radlerpause. Unser nächstes Etappenziel Sontheim ist nicht mehr fern und lockt mit Schloss Brenz und der romanischen Galluskirche. Über die Brenzbrücke gelangen wir auf den Brenzradweg, dem wir weiter über Bergenweiler nach Hermaringen folgen.

Direkt an der Strecke liegen der Wasserspielplatz in Bergenweiler und der Brenzturm, der einen herrlichen Ausblick über die Brenz-Renaturierung bietet. Wir queren die Hürbe und treffen in Hermaringen wieder auf die Brenz und den 4-Sterne-Radweg Donautäler, dem wir durch die abwechslungsreiche Landschaft nach Hürben folgen. Eine ausgiebige Rast an der Höhlen-Erlebnis-Welt, dem Erlebnisspielplatz und einer Führung in der Charlottenhöhle, bietet interessante Eindrücke.

Weiter durchs idyllische Lonetal führt uns die Tour zum nächsten Highlight der Strecke – dem Archäopark Vogelherd. Die Vogelherdhöhle gehört zum Unesco-Welterbe „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“ und das historische Örtchen Stetten bezaubert. Über Niederstotzingen führt uns der Weg wieder ins Donauried. Auf dem Radweg Moor & Wasser radeln wir zur Ausflugsgaststätte Schwarzenwang und weiter durch die Moorlandschaft des Gundelfinger Moos bis zu den zahlreichen Badeseen. Jetzt empfiehlt sich ein Sprung ins kühle Nass. Am Gufi-See wird es besonders kurzweilig. Beim Beobachten der Wakeboader und bei einem kühlen Eis vergisst man schnell die Zeit. Über Flurwege, vorbei an den zahlreichen Gemüseäckern der Gundelfinger Gärtnerstadt, radeln wir wieder zu unserem Startpunkt. Nicht vergessen möchten wir einen besonderen Tipp: die Schnelle. In dieser liebevoll gestalteten Freizeitanlage mit ihren direkten Zugängen zum Wasser darf sich die Brenz noch einmal von ihrer schönsten Seite zeigen – als Fluss, der uns Zeit neu erleben lässt.

Familienrunde - 20 Kilometer: Gundelfingen - Bächingen - Sontheim - Gundelfinger Moos - Gundelfingen. Startpunkt beim Schnellepark (Koordinaten 48.54857, 10.36000).Die Strecke, für die Kleinen oder auch weniger geübte Radler, bietet zahlreiche Wassererlebnisse auf der sehr flachen Runde. Über den Brenzradweg, an dem auch die Quizstationen der „Quiztour Brenz-Uferpfad“ liegt, radeln wir nach Bächingen. Hier müssen wir unbedingt eine Pause beim Wasserspielplatz einlegen. In Sontheim angekommen bietet sich eine Eispause an, die einen Außenverkauf anbietet. Durch die Moorlandschaft gelangen wir zu den Badeseen und zur Wasserski- und Wakeboardanlage – beides für Kinder eine tolle Abwechslung auf der Radtour. In Gundelfingen angekommen unbedingt noch im Schnellepark vorbeischauen. (pm)