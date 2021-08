Autos beschädigt, dann geflüchtet: Wer hat etwas beobachtet?

Unter anderem wurde ein Jugendlicher beobachtet, wie er einen Außenspiegel eines Autos in Lauingen beschädigte.

In Bissingen hat ein Audi-Besitzer am Mittwoch gegen 7.10 Uhr festgestellt, dass der vordere linke Reifen platt war. Das Auto am Galgenberg auf Höhe der Zehner-Hausnummern abgestellt. Wie der Schaden entstand, kann derzeit noch nicht festgestellt werden. Der Sachschaden beträgt rund 50 Euro.

Auto war vor Wohnanwesen in Dillingen geparkt





Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es in der Nacht auf Donnerstag gegen 5 Uhr in der Fuggerstraße Dillingen. Dort wurde ein Skoda Oktavia im Bereich der rechten Seite erheblich verkratzt, während der Pkw auf der Parkfläche vor dem Wohnanwesen abgestellt war. Der Sachschaden wird mit circa 1000 Euro beziffert. Am Mittwoch gegen 22.50 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein Jugendlicher den linken Außenspiegel eines auf dem Wittelsbacher Platz geparkten Renault Twingos abtrat.

Polizei sucht Zeugen für alle Fälle

Der Spiegel löste sich dabei aus der Verankerung. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß zusammen mit zwei weiteren Jugendlichen. Am Renault entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. Der Jugendliche konnte als circa 17 Jahre alt, etwa 165 cm groß, schlank und bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpulli beschrieben werden. Die Polizei Dillingen bittet in allen Fällen unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)