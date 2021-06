Beim Rückwärtsfahren kracht es im Kreis Dillingen gleich dreimal

In Wertingen, Dillingen und Lauingen war die Polizei am Montag im Einsatz. Jeweils beim Rückwärtsfahren hatte sich in den drei Städten ein Unfall ereignet.

Im Dillinger Stadtteil Hausen wollte eine 42-jährige Autofahrerin am Montag um 10.35 Uhr rückwärts aus der Reichenberger Straße auf die Frauentalstraße fahren. Nach Angaben der Dillinger Polizei stieß ihr Wagen dabei mit dem Auto eines 58-Jährigen zusammen, der auf der Frauentalstraße in Richtung Georg-Hogen-Ring unterwegs war. Dabei entstand ein Unfallschaden in Höhe von 7000 Euro.

In Wertingen beläuft sich der Unfallschaden auf rund 4000 Euro

Ein Schaden in Höhe von insgesamt 4000 Euro entstand am gleichen Tag nur 20 Minuten später und in Wertingen. Da war ein 59-jähriger Mit seinem Wagen beim Rückwärtsausparken gegen den stehenden Wagen einer 63-Jährigen gefahren. Der Unfall hatte sich in der Pestalozzistraße ereignet.

In Lauingen wollte dann am Montagabend um 18 Uhr eine 39-jährige Autofahrerin ausparken. Dabei touchierte sie den Wagen eines 20-Jährigen, der seinen Wagen auf der gegenüberliegenden Seite am Wittelsbacherplatz abgestellt hatte. Schaden: 3300 Euro.

In Finningen passiert ein Unfall beim Abbiegen

Ein weiterer Unfall - dieses Mal ohne Rückwärtsgang, geschah in Finningen. Dort wollte ein 28-Jähriger um 16.30 Uhr mit einem Teleskoplader von der Hauptstraße aus nach links in die weiterführende Straße "Am Brunnenbach" abbiegen. Gerade da wollte ihn ein 38-jähriger Autofahrer überholen. Nach Angaben der Polizei bremste der Mann zwar noch, dennoch stießen die Fahrzeuge zusammen. Dabei entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro. (pol)

