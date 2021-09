Bereitschaft für Überstunden im Landkreis Dillingen sinkt

Nicht nur der Rohstoffmangel und die Pandemie bereiten der IHK im Kreis Dillingen Sorgen, sondern auch manche Mitarbeiter.

Die Lage auf den Rohstoffmärkten und der zunehmende Fachkräftemangel bereitet den Unternehmen aus Handel, Produktion und Dienstleistungen im Landkreis Dillingen zunehmend Sorgen. Das wurde bei der IHK-Regionalversammlung Dillingen deutlich. Nach längerer, coronabedingter Pause trafen sich die Mitglieder wieder zur Präsenz-Sitzung.

Im Mittelpunkt standen laut Pressemitteilung die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den internationalen Handel und die Lehren, die die Wirtschaft daraus zieht. Jana Lovell, Leiterin des Geschäftsfelds International bei der IHK Schwaben, erläuterte, wie sich der Lockdown auf die internationalen Lieferketten ausgewirkt hat. Ein Thema, das für den Landkreis Dillingen als stark exportorientierter Standort von großer Bedeutung ist. „Durch Probleme in der Seefracht und den Mangel an Containern gab es einen erheblichen Anstieg der Transportkosten“, so Lovell. Daher planen nun rund zwei Drittel der Unternehmen, ihre Lieferketten umzustellen, so das Ergebnis einer Umfrage des deutschen Industrie- und Handelskammertags.

Der Fachkräftemangel im Landkreis Dillingen spitzt sich zu

Teilweise dramatisch sei derzeit die Lage auf den Rohstoffmärkten, berichteten die Unternehmen beim anschließenden Austausch der Mitglieder. Das hat Folgen auf die Lieferzeiten, die sich deutlich verlängert hätten, und auf die hohen Preise, etwa für Holz.

Ein Thema, das vor allem dem Vorsitzenden der Regionalversammlung, Gregor Ludley, unter den Nägeln brennt, ist der Fachkräftemangel, der sich zuletzt noch einmal verschärft habe. „Wir erleben nach dem Abflauen der dritten Welle, dass die Freizeit einen noch größeren Stellenwert in unseren Belegschaften einnimmt“, so Ludley. Die Folge: Die Bereitschaft der Mitarbeitenden, angesichts voller Auftragsbücher Überstunden zu machen, schwinde. „Parallel spitzt sich der Fachkräftemangel weiter zu, der Arbeitsmarkt ist leer gefegt“, sagt Ludley.

In den Betrieben im Landkreis Dillingen ist eine Impf-Dynamik zu spüren

Bei der Impfbereitschaft in den Betrieben zeigt sich im Landkreis Dillingen ein gemischtes Bild, berichteten die Unternehmen. Teilweise wurden die Impfangebote über den Betriebsarzt gut angenommen. Es sei eine Impf-Dynamik in den Betrieben zu spüren, hieß es. Die Mitarbeiter motivierten sich gegenseitig zur Impfung oder demotivierten sich.

Im Vorfeld hatten die Mitglieder der Regionalversammlung das Werk von Deutz-Fahr in Lauingen besichtigt. Geschäftsführer Matthias Augenstein berichtete von dem harten Einschnitt bei Same Deutz-Fahr durch die Corona-Krise. Der Hauptsitz von Same im norditalienischen Treviglio war von der ersten Corona-Welle besonders schwer getroffen worden. „So waren wir schon zu einem frühen Zeitpunkt im Jahr 2020 stark für die Pandemie sensibilisiert und haben auch in Lauingen die Hygienevorschriften verstärkt“, so Augenstein. Als die Lieferketten abrissen, stand das Werk in Lauingen für zwei Wochen still. „Mit Ausbruch der Pandemie haben wir uns bewusst auf die Ersatzteilversorgung unserer Kunden fokussiert, denn an funktionsfähigen Traktoren hängt letztlich die Lebensmittelproduktion“, betont Augenstein. Insgesamt blicke er auf ein zufriedenstellendes Jahr 2020 zurück. Trotz der Corona-Krise konnte Same Deutz-Fahr, Augenstein zufolge, seinen Marktanteil erhöhen und 2020 mehr Traktoren als im Vorjahr verkaufen. (pm)