Landkreis Dillingen

13:00 Uhr

Bezirk unterstützt Projekte von Regens Wagner im Landkreis Dillingen

Plus Es gibt Zuschüsse für Regens-Wagner-Projekte in Wertingen und Gundelfingen. Und die ganze Region profitiert davon.

Von Brigitte Bunk

Fünf Baumaßnahmen, die Menschen mit Behinderungen ihr Leben erleichtern sollen, unterstützt der Bezirk Schwaben mit einer Förderung. Dies beschloss der Bezirkstag unter Leitung vom Bezirkstagspräsident Martin Sailer am Donnerstagvormittag einstimmig in der Nordschwabenhalle in Höchstädt. Nach der Beschlussfassung dankte Ratsmitglied Heidi Terpoorten ( Bündnis 90/Die Grünen): „So können wir den Angehörigen und Betroffenen helfen, dass die Menschen mit Behinderung in Wertschätzung und Würde leben können.“

