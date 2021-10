Landkreis Dillingen

vor 48 Min.

Bio, regional – oder wohin führt der Weg?

Plus Manfred Faber ist der neue Chef des Landwirtschaftsamtes Nördlingen-Wertingen. Er erklärt, warum regional produzierte Produkte eine Chance sein können. Doch die Probleme sind vielfältig

Von Elli Höchstätter

Abwechslung im Berufsalltag hat Manfred Faber genügend – auch räumlich gesehen. Der 65-Jährige hat zwei Arbeitsstellen – eine in Wertingen und eine in Nördlingen. Der Grund: Faber ist seit 1. Juli Leiter des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Nördlingen-Wertingen. Er hat die schwierige Aufgabe, die beiden ehemals selbstständigen Behörden zusammenzuführen. Und die Dauerbrennerthemen in der Landwirtschaft begleiten ihn und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So nimmt beispielsweise auch im Landkreis Dillingen die Zahl der Höfe kontinuierlich ab und neue Verordnungen werden den Bauern einiges abfordern. Wir haben ihn deshalb gefragt, ob Bio oder regional vermarktete Produkte die Zukunft sein könnten und wo er die Knackpunkte sieht.

