Blauzungenkrankheit: Bayern und der Kreis Dillingen sind "seuchenfrei"

Nach einem Blauzungenausbruch in Baden-Württemberg vor zwei Jahren ist ein 150 Kilometer große Restriktionszone eingerichtet worden. Die wird jetzt aufgehoben.

Die Einrichtung der BT-Restriktionszone in Bayern basierte auf einem Ausbruch in Baden-Württemberg im Januar 2019. Das teilte das Dillinger Landratsamt am Donnerstag mit. Aufgrund weiterer Fälle im Januar und Februar 2019 (Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz) wurde sie entsprechend vergrößert. Die Einrichtung von BT-Restriktionszonen fundiert auf Europarecht; dieses sieht vor, dass um betroffene Betriebe eine Restriktionszone von 150 Kilometern eingerichtet wird.

Die jeweiligen Kreisverwaltungsbehörden legen die genaue Abgrenzung durch Allgemeinverfügungen fest.

Nach Ablauf einer zweijährigen Frist nach dem letzten amtlich festgestellten Ausbruch hat die Europäische Kommission nunmehr ganz Bayern als Zone mit dem Status „seuchenfrei“ veröffentlicht.

Nach Mitteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz bildete die hohe Anzahl der in Bayern durchgeführten BT-Monitoring-Untersuchungen die Grundlage für die Zustimmung der EU-Kommission zur Aufhebung der Restriktionszone.

Was die Aufhebung für den Landkreis Dillingen bedeutet

Dies bedeutet für den Landkreis Dillingen, dass mit Wirkung zum Freitag, 25. Juni, alle Allgemeinverfügungen zur Einrichtung und Erweiterung eines Sperrgebietes zum Schutz vor einer Verbreitung der Blauzungenkrankheit samt den zugehörigen Restriktionen aufgehoben werden.

Weitere Informationen sind unter https://www.stmuv.bayern.de sowie https://www.lgl.bayern.de/tiergesundheit/tierkrankheiten/virusinfektionen/blauzungenkrankheit/index.htm erhältlich. (pm)