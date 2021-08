Bürger aus dem Landkreis Dillingen erhalten Ehrenzeichen

Plus Vier Menschen aus dem Kreis Dillingen werden mit dem Ehrenzeichen des bayerischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet. Sie bringen sich auf ganz unterschiedliche Weise für die Allgemeinheit ein.

Unverzichtbar sei für alle gesellschaftlichen Bereiche das Ehrenamt, sagte Landrat Leo Schrell bei einem Empfang im Landratsamt. Daher sei es für ihn auch immer wieder ein besonderes Ereignis, wenn er das Ehrenzeichen des bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste von im Ehrenamt tätigen Frauen und Männern übergeben dürfe.